Başak Agri Bayi Tanıtım Toplantısı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, beş yıl önce SANKO Holding tarafından satın alınan Başak Traktörün, yeni kurulan "Başak Agri" firması...

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, beş yıl önce SANKO Holding tarafından satın alınan Başak Traktörün, yeni kurulan "Başak Agri" firması ile birlikte artık tarım marketi olma yoluna girdiğini söyledi.

Konukoğlu, Sakarya Sapanca'da bir otelde düzenlenen Başak Agri Bayi Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, Başak Traktörü satın aldıklarındaki tablo ile yapılan yatırımlar sonrası gelinen noktayı karşılaştırarak, "Geldiğimiz noktayı o gün hayal dahi edemezdim. Size güvendik, yatırım yaptık, sizinle birlikte daha iyisini yapacağız" dedi. SANKO Holding İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu ise "Temeli Demir Araba - Tahta Araba" imal etmek amacıyla 103 yıl önce kurulan fabrikaya dayanan Başak tesislerinde sizlerden aldığımız güçle traktörden tarım ekipmanlarına kadar çiftçimize toplam çözüm sunan başarı hikayesi yazdık" diyerek sözlerine başladı. "Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bizim için olduğu kadar sektör açısından da önem taşıdığına inandığımız gelişmeleri sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz" diyen Sami Konukoğlu, "Fabrika gezisinde, "Başak Agri" markası altında ürettiğimiz tarım ekipmanlarımızı gördünüz. Çok iyi bildiğiniz üzere tarım ekipmanları konusunda bir asırdan fazla tecrübeye sahibiz, yeniden işe koyularak tecrübemizi ve geliştirdiğimiz ürün gamımızı çiftçimize sizler aracılığıyla sunacağız. Türkiye'nin en eski firmalarından birisiyiz. Çiftçimize bir asırdan fazla süredir verdiğimiz desteği devam ettirerek pazar payımızı artırmayı amaçlıyoruz.Başak Agri ile tarlalarda, bağlarda, bahçelerde ve seralarda başak gibi açarak toprağın bereketini, çiftçinin kazancını artıracağız" şeklinde konuştu.

"103 yıldan beri sektöre değer katıyoruz"

Sami Konukoğlu, 1914 yılında Türkiye'nin ilk tarım makineleri imalat ve dağıtım şirketi olarak kurulduklarını anımsatarak, "Çiftçiye sunduğumuz çözümlerle 103 yıldan beri Türkiye'ye ve milletimize sizlerle birlikte değer katmanın onurunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. 1945 yılında Türkiye'de ilk pulluk, tırmık, motopomp, tınaz makinaları, at arabaları ve tüm ekipmanların yedek parçalarının üretiminin bu işletmede gerçekleştirildiğinin altını çizen Sami Konukoğlu, "1950'li yılların başında Türkiye'nin ilklerinden olan gezici servis hizmeti verildi. İlk traktör üretimi 1962 yılında yapıldı" diye konuştu. Sami Konukoğlu, 1978 yılında projesi ve mühendisliği tamamen Türk mühendis ve teknik ekiplerince yapılan ilk yerli şanzıman ve motora sahip Başak 12 ve Başak 17 model traktörler imal edilerek çiftçinin hizmetine sunulduğunu, Başak'ın şanzımanıyla, motoruyla, her şeyiyle ilk yerli traktör üretimini gerçekleştirerek Türkiye tarım tarihindeki yerini aldığına dikkati çekti.

Gelişim süreci

2012 yılında SANKOHolding olarak Başak Traktörü bünyelerine kattıklarını ve 180 milyon dolardan fazla yatırım yaparak, işletmeyi ve iş yapış sistemini yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Sami Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrikayı, teknolojisiyle sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun bir "teknoloji üssü" haline getirdik. Grup stratejimiz olarak, bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak'ta yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip sizlerin aracılığı ile çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Başak'ın yeni modelleri sektörün gözbebeği haline geldi. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktöre ulaştı. Traktördeki iddiamızı, Basak Agri olarak tarım ekipmanları alanında da sürdüreceğiz. Bir asrı aşan tecrübemizi kullanarak, pazar payımızı artıracağız.Yerli Başak'ı "dünya markası" haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı öngörüyoruz. Başak ailesi olarak hepimizin bilinçli ve özverili çalışmalarıyla, pazarda 35'inci sıradan ilk 10 firma arasına yükseldik. Yaptığımız yatırımlar, genişleyen ürün gamımız, geliştirdiğimiz satış organizasyonumuz ile yakın zamanda sektörde ilk beş firma arasına girmeyi hedefliyoruz." Sami Konukoğlu, hedefe giden yolda en büyük güvenceleri ve destekçilerinin bayiler olacağını da sözlerine ekledi.

Başak Traktör Genel Müdürü Ertan Paşa ve Satış Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu ile Tarım Makinaları İş Geliştirme Müdürü Metin Zengin'in de sunumlar yaptığı toplantının ardından gala yemeği yenildi.