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Başak Koleji Küçük Erkekler Takımı 7 Yılda 6. Kez Şampiyon

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Başak Koleji Küçük Erkekler Takımı 7 Yılda 6. Kez Şampiyon
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar arası Basketbol Küçük Erkek müsabakaları sonucunda Aydın Özel Başak Koleji oynadığı...

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar arası Basketbol Küçük Erkek müsabakaları sonucunda Aydın Özel Başak Koleji oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup il şampiyonu oldu.

Başak Koleji Küçük Erkekler Takımı, final grubunun son maçında TED Ege Kolejini 43 - 30 yenerek bu kategoride son 7 yılda 6'ıncı şampiyonluğunu kazandı.

Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk, Aydın'da basketbolda Başak Koleji bir marka değeri olduğunu söyledi. Disiplinli ve çok çalışarak bu başarıları elde ettiklerini kaydeden Öztürk, 3-6 Mart tarihlerinde Uşak ilinde yapılacak olan Türkiye Bölge Gruplarında da Türkiye Yarı Finallerine katılarak Aydın'ı ve Başak Kolejini basketbolda en iyi noktaya getireceklerine inandıklarını belirtti.

Şaban Öztürk, ayrıca sporculara ve eğitmenlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

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