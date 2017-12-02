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Başak Koleji Öğrencileri Aphrodisias’ı Gezdi

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Başak Koleji Öğrencileri Aphrodisias’ı Gezdi
Aydın Özel Başak Koleji 4/A Sınıfı öğretmen, öğrenci ve velileri, 2017-2018 öğretim yılı ilk gezilerini Karacasu-Aphrodisias'a gerçekleştirdi.

Aydın Özel Başak Koleji 4/A Sınıfı öğretmen, öğrenci ve velileri, 2017-2018 öğretim yılı ilk gezilerini Karacasu-Aphrodisias'a gerçekleştirdi.

Ör-Koop Tesislerindeki kahvaltı ile başlayan gezi Aphrodisias Ören yeri ve müzesinin gezilmesiyle devam etti. Aphrodisias gezisinin tamamlanmasından sonra Karacasu Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun düzenlediği "Çocuk Hakları" konulu etkinliğe katıldılar. Etkinlikte öğrenciler, "Ören Yerinde Saklanan Nesneyi Bulma Yarışması"nda kıyasıya yarıştılar ve eğlendiler.

Etkinlik sonrası 4/A Sınıfı öğrencileri okudukları kitapları köy okullarına dağıtılmak üzere Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürüne teslim ettiler. Aphrodisias dönüşü grup, Karacasu'daki çömlek yapım atölyelerini gezerek çömlek yapımını izlediler. Gezi dönüşü son olarak Yenipazar'daki Yörük Ali Efe Müzesini gezdikten sonra, akşam Yenipazar'da pide ziyafetiyle gezilerini keyifli bir şekilde tamamladılar.

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