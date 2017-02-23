Başak Mahallesi’nde Tapu Sevinci

Kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak'ta büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yapılması gereken imar değişikliklerini...

Kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak'ta büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi, daha önce çeşitli mahallelerde yaptığı imar değişikliklerinin bir benzerini de Başak Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başak Mahallesi'nde 33 hektar alan üzerinde yapılan ve bin vatandaşı ilgilendiren imar değişikliğinin ardından hak sahipleri tapularına kavuştu. Başak Aile Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı. İmar değişikliğiyle birlikte yapılaşmanın da önünün açıldığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaş lehine uygun bir imar planı hazırladık. İmar planı çalışmaları uzun zaman alan çalışmalardır ve bu bölgedeki çalışmamız 2014 yılında başlamıştı ve bugün tapuları dağıtıyoruz" dedi.

Tapular masrafsız olarak teslim edilecek

İmar değişikliğindeki emsal artışıyla birlikte müteahhitlerin bölgeyi tercih edeceğini dile getiren Akgül, "Bugün temsili olarak 20 vatandaşa tapularını vereceğiz. Diğer hak sahiplerinin de bütün işlerini bizler hallettik. Onlarda tapuya gitmeden, tapu masrafları ve tapu harçlarıyla uğraşmadan doğrudan Emlak Müdürlüğümüze kimlikleriyle birlikte gelip herhangi bir harç ödemeden tapularını alabilecek" diye konuştu.

Tapu dağıtımında konuşan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer de, "Başak Mahallesi'nde yapılan bölgeyi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Yerel seçimler öncesinde belediye başkanımız verdiği bütün sözleri, bütün vaatlerini gerçekleştiriyor" dedi.

Programda bir konuşma yapan Başak Mahallesi Muhtarı Cengiz Albayrak ise, "Başkanımız ne zaman ihtiyaç duysak hep desteğiyle yanımızda. Başak Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.