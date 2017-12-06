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Başakşehir, Braga Maçına Hazır

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Başakşehir, Braga Maçına Hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında karşılaşacağı Braga mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında karşılaşacağı Braga mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın 21.00'de sahasında karşılaşacağı Braga maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma çalışmaları ile başladı. İstasyon ve güç çalışması ile antrenmanı sürdüren turuncu-lacivertli ekipte idmanın taktik kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Medipol Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan ve Elia sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı.

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