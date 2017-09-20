Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Bakıma Alındı

Medipol Başakşehir'in iç saha maçlarına ev sahipli yapan 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında bakıma alındı.

Medipol Başakşehir'in iç saha maçlarına ev sahipli yapan 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında bakıma alındı.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Stadımızda kış mevsimine hazırlık kapsamında bakım-onarım işlemlerine başlandı. Üç aşamada gerçekleştirilecek bakım çalışmalarında ilk olarak kapsül çıkarma işlemi gerçekleştirildi. Drenajın daha verimli hale gelmesi ve kil tabakayı yok etme amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda daha sonraki etapta sırasıyla; tohumlama, kumlama ve gübreleme yapılacak.

Öte yandan havaların sıcaklığı nedeniyle hava sirkülasyonunu sağlamak ve saha içerisindeki baskın havayı önlemek için fanlar ile havalandırma yapıldı."