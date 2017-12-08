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Başakşehir Kudüs İçin Ayakta

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Başakşehir Kudüs İçin Ayakta
Başakşehirliler, cuma namazı sonrası Kayaşehir Hz. Hüseyin Camii bahçesinde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan...

Başakşehirliler, cuma namazı sonrası Kayaşehir Hz. Hüseyin Camii bahçesinde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararı, Başakşehir'de protesto edildi. Cuma namazı sonrasında düzenlenen Kudüs'e destek mitingine, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami bahçesini dolduran kalabalık, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun dualarına eşlik ederek, bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti özgür Kudüs'te, Mescidi Aksa'da da dua edebilme dileğinde bulundu.

Ellerinde dövizlerle tekbir getirip İsrail ve ABD aleyhine slogan atan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Mehmet Sevgi, İstanbul'da 42 cami ile birlikte Türkiye'de birçok alanda Müslümanlarının kalbinin Mescidi Aksa için attığını belirterek, "Bugün küfre karşı azmi bilenmiş insanların birleştiği gündür. Bu kararı alanlar düşünmediler ki; Dünyadaki 1 milyon 700 bin Müslüman'ın birliğini sağlayacaklar. Onlar düşünmediler ki, Allah'ın tuzakları tuzakların en büyüğüdür" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, gözyaşları içerisinde Kudüs'teki acı ve akan kanın durması için dualar ederken, kalabalık hep birlikte amin nidaları ile Başakşehir semalarını inletti. Döngeloğlu, bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti özgür Kudüs'te, Mescidi Aksa'da da dua edebilme dileğinde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tarih boyunca yalnızca Müslümanların yönetiminde barış ve huzur bulmuş olan Kudüs'ün tekrar "Darüsselam" yani barış yurdu, selam diyarı olacağına yürekten inandığını belirterek, "Dünyadaki Müslümanlar ABD ve İsrail'in bu alçak planın gerçekleşmesine izin vermeyecektir. Kudüs bizim onurumuzdur. Filistin bu davada yalnız değildir, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

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