  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 12 °C

Başakşehir Liderdiği Cimbom’a Bıraktı

» »
Başakşehir Liderdiği Cimbom’a Bıraktı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Haftaya Galatasaray'ın 1 puan önünde lider olarak giren turuncu-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte rakibinin de 2 puan gerisine düşmüş oldu.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü evinde karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa sahnesine veda eden Başakşehir, ligde de istediğini alamadı. 15. haftada Sivasspor'a konuk olan turuncu-lacivertli takım, başından sonuna büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Ligde 8 hafta sonra mağlubiyet gören Abdullah Avcı'nın ekibi, böylece liderliği de Galatasaray'a bırakmış oldu. Başakşehir, bu sonuçla haftayı 30 puanda ikinci sırada tamamlarken, sarı-kırmızılılar ise 32 puanla liderlik koltuğunu geri aldı.

İki önemli kayıp

Medipol Başakşehir'de giden 3 puan ve liderliğin yanı sıra iki önemli kayıp daha yaşandı. Sivasspor müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor, 16. haftada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bal 8 Grup: Ortaca Belediyespor: 0 - Dikili Çandarlıgücü: 110 Aralık 2017 Pazar 18:08
  • Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)10 Aralık 2017 Pazar 17:38
  • Reha Kemal Erginer: "Ciddi Anlamda Gol Sıkıntımız Var”10 Aralık 2017 Pazar 17:33
  • Beşiktaş Ve Kayserispor Stada Geldi10 Aralık 2017 Pazar 17:23
  • Çanakkale Boğaz Gücü, Ceylanlar’a Takıldı10 Aralık 2017 Pazar 17:23
  • Kula Spor Evinde Galibiyetle Tanıştı10 Aralık 2017 Pazar 17:08
  • G. Manisaspor - Altınordu Maçının Ardından10 Aralık 2017 Pazar 17:08
  • Siverek Belediyespor: 2 - 62 Pertekspor: 110 Aralık 2017 Pazar 16:58
  • Eskişehir Basket, Trabzonspor Maçına Minik Taraftarlar Damga Vurdu10 Aralık 2017 Pazar 16:53
  • Tff 1. Lig: G. Manisaspor: 1 - Altınordu: 210 Aralık 2017 Pazar 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti