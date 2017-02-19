  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 0 °C
  • Sinop -2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 3 °C

Başakşehir’de Silahlı Kuyumcu Soygunu

» »
Başakşehir’de Silahlı Kuyumcu Soygunu
Başakşehir'de kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilo atın çalarak kaçtı.

Başakşehir'de kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilo atın çalarak kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi araçla kuyumcu dükkanına gelerek dükkanının kepengini kırdı. İçeri giren soyguncular içeride bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaşan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. yapılan incelemelerde kuyumcudan yaklaşık 2 kilo altın çalındığı tespit edildi.

Polis kaçan şahısların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Başakşehir’de Silahlı Kuyumcu Soygunu

Başakşehir’de Silahlı Kuyumcu Soygunu

Başakşehir’de Silahlı Kuyumcu Soygunu

Başakşehir’de Silahlı Kuyumcu Soygunu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa’da Kabus Gibi Gece19 Şubat 2017 Pazar 00:38
  • Üç Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu18 Şubat 2017 Cumartesi 23:53
  • Bursa’nın Ünlü Restoranında Kaza Dehşeti18 Şubat 2017 Cumartesi 23:03
  • Samsun’da Yangın Paniği18 Şubat 2017 Cumartesi 22:43
  • Hdp’li Aslan Serbest Bırakıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 22:43
  • Ankara’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 22:08
  • Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 22:03
  • 18 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu18 Şubat 2017 Cumartesi 21:58
  • Muş Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu18 Şubat 2017 Cumartesi 21:58
  • Otomobil İle Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti