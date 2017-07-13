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Başakşehir’den İtalyan Ekip Roma’ya Transfer Olan Cengiz Ünder, Yarın 15.00 Uçağı İle Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya Gidecek.

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Başakşehir’den İtalyan Ekip Roma’ya Transfer Olan Cengiz Ünder, Yarın 15.00 Uçağı İle Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya Gidecek.
IHAAW175532-SPO/13-07-2017 - Başakşehir'den İtalyan ekip Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın 15.00 uçağı ile Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya gidecek.

IHAAW175532-SPO/13-07-2017 - Başakşehir'den İtalyan ekip Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın 15.00 uçağı ile Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya gidecek. 13.07.2017 17:55:32 TSI NNNN

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