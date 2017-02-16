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Başarı davası 11 Mayıs'a ertelendi

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Başarı davası 11 Mayıs'a ertelendi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, OHAL kararnamesiyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde görevli 13'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

 Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ikinci celsesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapıldı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" iddiasıyla yargılanan, aralarında eski  Canik Başarı Üniversitesinde görevli akademik ve idari personelin bulunduğu 13'ü tutuklu 41 sanık duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamalarını kabul etmedi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuksuz sanıklardan H.G, İ.U. ve S.K'nın tutuklanması, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, H.G, İ.U. ve S.K'nın tutuksuz yargılanmalarının devamına, tutuklu sanıklardan A.C'nin 30 bin, H.A, M.V, S.K. ve Z.Ç'nin 10'ar bin lira kefaletle olmak üzere E.Ö. ve İ.D'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

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