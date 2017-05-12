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BAŞARI ENGEL TANIMAZ

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BAŞARI ENGEL TANIMAZ
VM Medical Park Samsun Hastanesi, Engelliler Haftası’nda Medical Park Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı. Hastane Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, sporcularla uzun uzun sohbet etti

BÜYÜK MUTLULUK
Engellere izin vermeyen bizi yurtdışında temsil edecek olan Medical Park Samsun Engelli Gücü sporcuları ile bir araya gelen VM Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan sporculara, "Üstün başarı gösterip Yurtdışı Olimpiyatları’na gitmeye hak kazanan sporcularımız gururumuzdur. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Desteklerimiz karşısında alınan büyük başarılar bizim için en büyük mutluluktur.Kulübümüzü tebrik ediyor, gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BAŞARI HEPİMİZİN!
Medical Park Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı, ”Yıllardır ana sponsorumuz olan VM Medical Park Samsun Hastanesi desteklerini  hiçbir zaman spora gönül veren kulübümüzden esirgemedi. Her zaman yanımızda oldular. Bu başarı ve mutluluk hepimizin. VM Medical Park ailesine ve yöneticilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

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