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Başarı hikayesi yazıyoruz

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Başarı hikayesi yazıyoruz
Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, ''Terörle sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadeleye devam ederken, başarı hikayemize hız kesmeden devam ediyoruz'' dedi

K Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Karaaslan, ''Biz kendimize muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hedefini koyduk. Biz ülkemize 2023 hedeflerini koyduk. Bu bir yolculuk. Amaç, bu hedefe ulaşmak" dedi. Açılış töreninin ardından Çiğdem Karaaslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile tünelin içinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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