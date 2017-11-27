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Başarı, İmkansızlıklarla Geldi

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Başarı, İmkansızlıklarla Geldi
Adana'da iki yıl boyunca çengeli kırık sticklerle beton zeminde antrenman yapan Adana Hokey Spor Kulübü öğrencileri, elde ettikleri bölge şampiyonluklarının...

Adana'da iki yıl boyunca çengeli kırık sticklerle beton zeminde antrenman yapan Adana Hokey Spor Kulübü öğrencileri, elde ettikleri bölge şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye dereceleriyle de göz doldurdu.

Adana Hokey Spor Kulübü Başkanı ve Çukurova Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Yakup Fırat'ın öncülüğünde hokey sporuyla tanışan öğrenciler, imkansızlıklar nedeniyle zorlu koşullarda bu sporu yaşatmaya çalıştı.

Kurttepe Endüstri Meslek Lisesi ve Akşemsettin Ortaokulu'nda takımlar kuran Fırat, malzeme sıkıntısı ve antrenman alanı olmadığı için iki yıl boyunca büyük zorluklar yaşadıklarını kaydetti.

Kırık sticklerle, beton zeminlerde antrenman yaptıklarını kaydeden eğitmen Yakup Fırat, "Zor şartlarda yaptığımız antrenmanlar sonucunda çim hokeyinde, Okul Sporları Yıldızlar Kategorisi'nde kız ve erkeklerde önce bölge şampiyonu olduk ardından erkeklerde Türkiye finallerinde üçüncü, kızlarda ise ikinci olduk. Bu işte ne kadar emeğim varsa çocuklarımızın da vardır. İki yıllık süreç içerisinde kendi ilçemizden milli takım U16 kampına 2 öğrenci gönderdik. Bu süreçte 12 çocuğumuz spor lisesini kazandı. Türkiye U16 yükselme ikinci liginde kızlarda ve erkeklerde ikincilikler elde ettik. Şu an 15-20 tane üst seviyede sporcumuz var. Daha önce kimse hokeyin ne olduğunu bilmiyordu ama artık aşinalar ve "hokeyciler geldi" diye hitap ediyorlar. Hedefimiz bu branşta ülkemizi, bayrağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak" şeklinde konuştu.

Akşemsettin Ortaokulu kız hokey takımı kaptanı 6. sınıf öğrencisi Sıla Bazna ise günde 3 saat yağmur, çamur demeden yaptıkları antrenmanların karşılığını Türkiye derecesi alarak bulmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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