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Başarıdan Başarıya Koşuyor

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Başarıdan Başarıya Koşuyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Bilardo takımı oyuncusu Savaş Güngör Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Bilardo takımı oyuncusu Savaş Güngör Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Güngör, Bursa'nın ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 dünya çapında önemli sporcunun katıldığı "3 Bant Dünya Kupası" karşılaşmalarında Türkiye'yi temsil ediyor.

Karşılaşmaya, dünya çapında ki oyuncuların yarıştığı turnuvada, Türkiye için verilen kontenjan arasında yer almak için ön eleme turnuvalarında, 60 sporcu arasından ilk 10 sporcu olmayı başaran Savaş Güngör'ün yanı sıra. Soner Taş, Ömer Karakurt, Selim Özden, Bora Yayalar, Erkan Arık, Manol Minaoğlu, Hakan Adıgüzel, İbrahim Müftüoğlu ve Muammer Rahmet de yarışacak. Burhaniye Belediye Spor Başkanı Cemal Akkılınç, Savaş Güngör'e başarılar diledi.

Başarıdan Başarıya Koşuyor

Başarıdan Başarıya Koşuyor

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