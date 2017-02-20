Başarılarını Başkan Alıcık İle Paylaştılar

Avrupa'da değişik kategorilerde dereceye girerek madalyalar alan Nazilli Belediye Spor Halter Takımının Milli Sporcuları Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı...

Avrupa'da değişik kategorilerde dereceye girerek madalyalar alan Nazilli Belediye Spor Halter Takımının Milli Sporcuları Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Belediye Spor Halter Takımının Milli Sporcularından Kadir Aydoğdu, Melisa Arslan, Yasemin Arslan, Elif Acar ile Antrenörleri Meliha Sarıkoca Nazilli Belediye spor işleri koordinatörü Hasan Aygün eşliğinde Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Fethiye'de düzenlenen kulüpler müsabakalarında yarışan 10 milli halter takımı sporcuları, yarıştıkları kategorilerde aldıkları madalyaları Haluk Alıcık'a takdim ettiler. Nazilli Belediye spor Halter takımının çıktıkları dünya ve Avrupa'daki müsabakalarda Nazilli'yi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi olduğuna vurgu yapan takım antrenörü Meliha Sarıkoca; " geçtiğimiz günlerde Fethiye'de düzenlenen kulüpler müsabakasında yarışan sporcularımız değişik kategorilerde madalyalar alarak Nazilliye geldi. Öncelikle takımımıza ve sporcularımıza verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bize sağladığınız destekler ile sporcularımız Avrupa'da yapılan tüm müsabakalarda değişik kategorilerde dereceye girerek milli oldular. Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlarda Nazilli Belediyesi Halter takımından sporcu göndermek ve Nazillimizin adını dünya çapında duyurmak" diye konuştu.

Milli sporcuları makam odasının kapısında karşılayan Alıcık sporcuların aldıkları derecelerden dolayı her birini ayrı ayrı tebrik etti. Milli sporcuların kaldırdıkları kilolar ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Alıcık başarılarının devamını dileyerek sporculara tüm destek ve imkânların sağlanmasına devam edeceğini ifade etti.

Sporcu olmanın Ahlaklı gençlerin yetişmesinde etkin olduğunu belirten Alıcık; "Gençlerimiz ve hatta çocuk yaşta sporla tanışan her birey Atatürk'ün de dediği zeki çevik ve ahlaklı olarak yetişiyor. Ülkemizi, memleketimizi en iyi şekilde temsil etmenin yollarından bir de şüphesizi ki spordur. Centilmenlikle yapılan her türlü spor dünya üzerindeki saygınlığımızı bir kat daha arttırıyor. Biz dünyaya, ahlaklı, zeki, çevik, kültürlü ve yüzleri ışıl ışıl olan siz değerli gençlerimiz ile meydan okuyacağız. Kirli oyunlar ile değil başarılarımızla Türkün sesini duyuracak, bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.