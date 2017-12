Başarılı Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

Turgutlu Belediyesi, KOSGEB ve İşkur İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursunda kursu tamamlayan kursiyerlerin belgeleri düzenlenen...

Turgutlu Belediyesi, KOSGEB ve İşkur İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursunda kursu tamamlayan kursiyerlerin belgeleri düzenlenen bir tören ile takdim edildi.

Ekonomide istihdamı arttırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına Turgutlu Belediyesi, KOSGEB ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Kursunu tamamlayan kursiyerlerin belgelerini dağıttı. 3 grup halinde 4'er gün ve 32'şer saat süren eğitimin sonunda 58 kursiyer girişimcilik belgelerini aldı. Orta Park'ta düzenlenen törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, KOSGEB İl Müdürü Mahmut Oğuz Kılıç, İşkur İlçe Müdürü Mutlu Serkan Arslan, esnaf oda başkanları ile daire müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması eğitim uzmanı Selim Başcan yaptı. Başcan konuşmasında, "Turgutlu Belediyesinin böyle bir kursu desteklemesiyle diğer belediyelere örnek olması gerekir. Bu anlamda bizlere bu kursun açılmasında büyük destek sağlayan Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e çok teşekkür ediyorum. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerleri tebrik ediyorum" dedi. Başcan'ın ardından konuşan İşkur İlçe Müdürü Mutlu Serkan Arslan ise belge almaya hak kazanan 58 kursiyeri tebrik etti. Ardından konuşan KOSGEB İl Müdürü Mehmet Oğuz Kılıç, "Bizler KOSGEB olarak girişimcilere her zaman destek veriyoruz. Onların her zaman yanındayız. Kulaktan dolma bilgilerle değil tamamen gerçek bilgilere ulaşabilecekleri bizlere başvurmalarını diliyoruz. Çünkü bizler her zaman onların yanındayız. Manisa KOSGEB İl Müdürlüğü görevine de yeni başladım. İlk katıldığım toplantının da böylesi anlamlı olmasının ayrıca bir memnuniyetini yaşıyorum. Böyle bir programda yer almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Turgutlu Belediyesi'ne de destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Şehrimizin nüfusu her geçen gün artıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar da artıyor. Bu artışlar yeni iş alanlarını da beraberinde getiriyor. Bu anlamda bizler de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek Turgutlulu yeni girişimcilere fırsat tanıdık, onları desteklemek amacıyla Belediyemiz, KOSGEB ve İŞKUR ile başlattığımız 3 Uygulamalı Girişimcilik Kursunu gerçekleştirdik. Her biri 4 gün süren kurslarımız 32 saat sürerken, kurslara katılan 58 kursiyerimiz de eğitimleri başarı ile tamamlamış bulunuyor. Bugün de sertifikalarını takdim edeceğimiz katılımcılarımız bu belge ile iş yerini açmaları adına 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi kullanma hakkına sahip oldu. Elbette beklentimiz tüm girişimcilerimizin iş yerlerini açması ve ekonomimizi daha da canlandırmasıdır. Bizler Turgutlumuzda açılan her iş yerini heyecanla karşılıyoruz. Fırsat buldukça açılışlarına katıldığımız esnaflarımızla bir arada oluyoruz. Diğer yandan da ilçemiz ticaret ve sanayi hayatını canlandıracak çalışmaları destekliyoruz. Turgutlumuzdaki yeni girişimcileri ortaya çıkarak, destekleyecek ve sürekliliğini sağlayacak çalışmalar içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bir diğer Yeni Girişimcilik Eğitimimizi de 11-14 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Basınımız yoluyla bunu da kamuoyuna müjdelemek isterim. Diğer yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü geride bırakırken, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek eğitimlerimizde sadece engellilere yönelik açılacak kursumuzla dezavantajlı gurupların engellerini ortadan kaldıracağız. Son olarak programın gerçekleştirilmesinde emek veren Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'müze, İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlüğü'ne, eğitimleri gerçekleştiren Eğitim uzmanı Selim Başcan'a teşekkür ediyorum. Sertifika almaya hak kazanan değerli hemşerilerimi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Son olarak konuşan Kaymakam Uğur Turan da belge almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederken, kursiyerlere gerçekleştirmek istedikleri hedeflerini sordu. Program sertifika takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.