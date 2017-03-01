Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ülkemizin farklı şehirlerinde başarılı projeler ortaya koyan mimarlar ile Kayseri'de görüşüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ülkemizin farklı şehirlerinde başarılı projeler ortaya koyan mimarlar ile Kayseri'de görüşüyor. Başkan Çelik, tanınmış mimarların Kayseri ile ilgili düşüncelerini dinliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, devasa külliye ve cami gibi projelerin sahipleri olan mimarlar ile Kayseri üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Bir süre önce Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projelerinden Çamlıca Camii'nin mimarı ile görüşme yapan Başkan Çelik, bu kez de Mimar Salim Alp ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin mimarı olan Salim Alp'in bugüne kadar yaptığı projeleri gören Başkan Çelik, Mimar Salim Alp'ten Kayseri ile ilgili düşüncelerini aldı. Başkan Mustafa Çelik, "Ülkemizde önemli eserler ortaya koymuş olan mimarlarımızın Kayseri'ye verebilecekleri katkı konusunda fikirlerini alıyoruz" dedi.