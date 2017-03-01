  • BIST 88.838
  • Altın 145,304
  • Dolar 3,6303
  • Euro 3,8257
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor

» »
Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ülkemizin farklı şehirlerinde başarılı projeler ortaya koyan mimarlar ile Kayseri'de görüşüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ülkemizin farklı şehirlerinde başarılı projeler ortaya koyan mimarlar ile Kayseri'de görüşüyor. Başkan Çelik, tanınmış mimarların Kayseri ile ilgili düşüncelerini dinliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, devasa külliye ve cami gibi projelerin sahipleri olan mimarlar ile Kayseri üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Bir süre önce Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projelerinden Çamlıca Camii'nin mimarı ile görüşme yapan Başkan Çelik, bu kez de Mimar Salim Alp ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin mimarı olan Salim Alp'in bugüne kadar yaptığı projeleri gören Başkan Çelik, Mimar Salim Alp'ten Kayseri ile ilgili düşüncelerini aldı. Başkan Mustafa Çelik, "Ülkemizde önemli eserler ortaya koymuş olan mimarlarımızın Kayseri'ye verebilecekleri katkı konusunda fikirlerini alıyoruz" dedi.

Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor

Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor

Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • “Yatırımlar Ve Hizmetler Vergi Tahsilatını Artırıyor"01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Afad Sivas İl Müdürlüğünden, Vali Gül’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Aykome Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Dap Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Şırnaklı Çocuklar Tiyatroyla Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Akmek Öğrencileri Sahnede01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti