Başarılı öğrencilere 'bisiklet' hediyesi

Canik'te başarılı öğrencilere Türk Kızılay'ı tarafından bisiklet hediye edildi. Şube Başkanı Hatice Örs, "İlçemizde okuyamaya hevesli olan gençlerimizi Türk Kızılay'ı olarak ödüllendiriyoruz" dedi

Samsun'un Canik İlçesi'ndeki okullarda okuyan başarılı öğrencileri fırsat buldukça ödüllendirdiklerini dile getiren Türk Kızılay'ı Canik Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Örs, "Türk Kızılay'ı olarak gençlerimizin okuması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİMİZ SÖZ VERDİ

Öğrencileri hediyelerle okumaya teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Örs, "Geçen dönem takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri hediyelerle ödüllendirdik. Türk Kızılay'ı olarak Salıpazarı'nda yatılı okuyan öğrenci yarı dönemde ödüllendirilmedik. Çünkü teşekkür alamamıştı. Yavrumuz söz verdi. Bu dönem takdir ve teşekkür alan öğrencimize bisiklet hediye ettik" diye konuştu. Başkan Örs, "Tüm gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz. Okumak isteyen okutulmayan ne kadar gencimiz varsa bize ulaşsın, bin 200 gönüllümüzle her zaman her yerde yanlarındayız" şeklinde konuştu. Köksal ÖNER