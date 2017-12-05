  • BIST 106.390
  • Altın 157,844
  • Dolar 3,8502
  • Euro 4,5682
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Başarılı Öğretmen Ödüllendirildi

» »
Başarılı Öğretmen Ödüllendirildi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Özgür Ataç, Manisa'da düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde...

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Özgür Ataç, Manisa'da düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik" Ödülleri yarışmasında hazırladığı proje ile Ege Bölge birincisi oldu. Ataç, bu başarısından dolayı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kütahya için çok değerli bir başarı kazanıldığını belirten Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde 3 bin 357 proje başvurusu yapıldı. Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Ataç tarafından hazırlanan "Akran Değerlendirme Sistemi" isimli proje öğretim, yöntem ve teknikleri kategorisinde rakiplerini geride bırakarak bölgesel ödül almaya hak kazanıp ilimizi gururlandırdı. Değerli öğretmenimiz Özgür Ataç'a ve Okul Müdürümüz Raşit Kırcın'a Kütahya Valimiz Ahmet Hamdi Nayir tarafından verilen başarı belgelerini takdim ettik.Kıymetli hocalarımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.(YD-EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beü’de Mühendisler Günü Etkinlikleri Sürüyor04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Ortaokul Öğrencileri Can Dostları Unutmadı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:13
  • Hatay Girişimcilik Ve Kariyer Günü04 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
  • Vali Toprak, Öğrencilerin Bilimsel Çalışmalarını İnceledi04 Aralık 2017 Pazartesi 16:13
  • Hakkari Belediyesinden "Whatsapp” Hattı04 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
  • Aksaray Belediyesinin Algoritma Robotik Kodlama Kursu İlgi Görüyor04 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Bodrum’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri04 Aralık 2017 Pazartesi 15:43
  • Midyat’ta Engelliler İçin Etkinlik Düzenlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Erü’de 2. Erciyes Mühendislik Zirvesi 20 Üniversiteden 250 Katılımcıyı Ağırlayacak04 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • Mehmet Akif Ersoy Bilim Ve Sanat Ödülleri Sahiplerini Buluyor04 Aralık 2017 Pazartesi 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti