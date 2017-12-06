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Başarılı polislere Yıldırım'dan plaket

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Başarılı polislere Yıldırım'dan plaket
Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin Yıldırım, halkın güvenliğini sağlamada gösterdikleri başarı ve fedakar çalışmalar sebebiyle.Erbaa Emniyet Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etmek amacıyla plaket takdim ettiklerini söyledi.

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin Yıldırım, halkın güvenliğini sağlamada gösterdikleri başarı ve fedakar çalışmalar sebebiyle Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Tahsin Çimen ve Alper Sancak'a, Erbaa Emniyet Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etmek amacıyla plaket takdim ettiklerini söyledi.

EMNİYET AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Yıldırım, "Suçu önlemede, suç meydana geldiğinde hızlı bir şekilde suçluları tespit edip, kanun önüne çıkarmada gösterdikleri başarı, şehirde güveni, huzuru sağlama ve düzenlenen organizasyonlarda halkın güvenliğini sağlamada gösterdikleri başarı ve fedakar çalışmalar sebebiyle Hasan Tahsin Çimen ve Alper Sancak'a, bütün Erbaa Emniyet Müdürlüğü mensuplarını kapsamak üzere, şahsım ve Erbaa Halkı adına plaketlerini takdim ettik. Bütün emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor ve bu vesile ile kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. Taner YEŞİLSU / TOKAT

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