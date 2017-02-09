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Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

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Başarılı Sporcular Ödüllendirildi
Muş'un Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Özden, boks sporunda mücadele ederek çeşitli dereceler elde eden Servet ve Serhat Akçil...

Muş'un Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Özden, boks sporunda mücadele ederek çeşitli dereceler elde eden Servet ve Serhat Akçil kardeşleri ödüllendirdi.

Hasköy ilçesinde boksta başarı elde eden boksörler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından madalya ve kupayla onura edildi. Türkiye Boks Şampiyonası, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışmasında iller arası birincilik elde eden Servet ve Serhat Akçil kardeşler, Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Özden tarafından ödüllendirildi. Bu tür başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve sporcuları teşvik etmek adına ödüllendirdiğini belirten Özden, "Gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bizleri her zaman il dışında temsil eden bu sporcularımız, sürekli büyük başarılara imza atıyorlar. Bizlerde bu kapsamda onları onura etmek amacıyla ödüllendirdik. Bu tür başarılar her zaman için büyük ödülleri de beraberinde getiriyor. Sporcularımız başarılı oldukları gibi ahlak düzeylerini de korumasını çok iyi biliyor. Böyle sporculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bugün de burada Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak sporcularımızı ödüllendirdik. İmkanlarımız dahilinde başarı elde eden her sporcumuza sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. Bu vesileyle genç ve dinamik sporcularımıza başarı dilerim. İki kardeşin bu başarıyı sağlamaları bizler gibi ilçe halkını da son derece mutlu etmiştir" dedi.

Sinop'ta 2012'de düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında 48 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu belirten sporcu Servet Akçil ise, "2016 yılında Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışmasında iller arası müsabakada 57 kiloda yine Türkiye birincisi oldum. Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Özden, bizi davet ederek madalyalarımızı takdim etti. Biz de bu ince davranışından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

2015'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Serhat Akçil ise, "2016 yılında Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışmasında 52 kilogramda Türkiye birinciliği elde ettim. Bu kapsamda bugün burada ödüllendirildik. Çok gururluyuz, şu anda bizlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

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