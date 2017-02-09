Başarılı Sporcular Şampiyonluktan Şampiyonluğa Koşuyor

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız Bilecikli başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız Bilecikli başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Aslan Yıldız, Kick Boks Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Kick Boks Federasyonu Türkiye Lig Şampiyonası 2. Etap müsabakalarında sporcu Mecit Turan ve Bocce-Bowling-Dart Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Turnuvasında sporcu Nisa İmran Torun'u makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Sporculara madalya ve hediye takdiminde bulunan İl Müdürü Yıldız, yaptığı açıklamasında, "Kick Boks Federasyonu Türkiye Lig Şampiyonası 2. Etap müsabakalarında sporcu Mecit Turan 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada ter dökerek 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Kick Boks başarısının ardından bir başarı da Dart branşımızdan geldi. Bocce-Bowling-Dart Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Turnuvası 2. Sıralama müsabakaları da Ankara'da gerçekleştirildi. Söz konusu turnuvada sporcumuz Nisa İmran Torun 64 sporcu arasında ter dökerek minikler kategorisinde Türkiye 3'ncüsü oldu. Kick Boks Federasyonu Türkiye Lig Şampiyonası 2. Etap müsabakalarında ilimizi temsil ederek Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Mecit Turan'ı ve Antrenör Fehmi Pilic'i, Dart branşımızda Türkiye 3.sü olan sporcumuz Nisa İmran Torun'u ve antrenör Aydan Yavuz'u bize yaşattıkları bu güzel başarılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyorum, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.