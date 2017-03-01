Başarılı Sporcular Uedaş Tarafından Ödüllendirildi

Bursa'da faaliyet gösteren lisanslı sporcuların 2016 yılında dünya, Avrupa ve Balkanlar'da kazandığı başarılar ödüllendirildi.

Bursa'da faaliyet gösteren lisanslı sporcuların 2016 yılında dünya, Avrupa ve Balkanlar'da kazandığı başarılar ödüllendirildi.

Bursa'yı uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcular, 2016 yılında 112 madalya ile geri döndü. Bursa Valiliği ve Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen törende, dünya, Avrupa ve Balkanlar'da başarıları olan sporcular, UEDAŞ tarafından ödüllendirildi. 103 sporcu ve 30 antrenöre toplamda 159 çeyrek altın hediye eden UEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleri ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, "Günümüz teknolojisinde enerji artık ekmek ve su gibi ihtiyaç haline geldi. Biz de UEDAŞ olarak kesintisiz, sürdürülebilir ve kaliteli enerjiyi müşterilerimizle buluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu arada kültür, sanat, eğitim, çevre ve spor gibi toplumu yönlendiren ve geliştiren alanlara katkı sağlamaya da devam ediyoruz. Bu şehrin dinamiklerinden doğmuş ve bu şehre hizmet eden bir kurum olarak kendimizi bu şehre karşı sorumlu hissediyoruz. Şirket olarak üzerimize düşen her türlü yardımı yapmaya bir borç kabul ediyoruz. Bu bağlamda spora ve sporcuya her branşta desteklerimizle gençlerimize ufakta olsa katkı sağlamaktır. Biliyoruz ki gençlerimize gereken desteği sağlayabilirsek, hem Türkiye'de hem de dünya da büyük başarılara imza atacaklardır" dedi.

Müsabakalarda gösterilen başarılardan dolayı Efe, sporcuları ve antrenörleri kutladı. Konuşmaların ardından sporculara ve antrenörlere küçük altınları takdim edildi.