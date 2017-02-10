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Başarılı Sporculara Altın Ödülü

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Başarılı Sporculara Altın Ödülü
Vali Ahmet Hamdi Nayir, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları kabul etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları kabul etti.

Valilik Toplantı Salonundaki kabulde Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası 69 kiloda Türkiye 1.si Berra Doğan Kılıç, Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası 1bin 500 metrede Türkiye 1.si Azime Şahin, TURKCELL Türkiye U 16 Salon Şampiyonası 800 metrede Türkiye 1'ncisi Hacer Yılmaz, TURKCELL Türkiye U 18 Salon Şampiyonası Yüksek Atlama Türkiye 1.'si Adil Karakaş, TURKCELL Türkiye U 16 Salon Şampiyonası Gülle Atmada Türkiye 2'ncisi Melih Gökalp, Avrupa Kupası Kulüpler Kros Şampiyonası 4. kilometrede Avrupa 2'ncisi Pınar Demirtaş, Avrupa Kupası Kulüpler Kros Şampiyonası 6 kilometrede Avrupa 1'ncisi Ramazan Barbaros, 13 Yaş Altı Balkan Şampiyonası 3'ncüsü Zeynep Devrilmez, başarılı sporcular Recep Kızılarslan, Ziya Sarı, Bilal Çil ile antrenörler İhsan Alptekin, Kenan Özcan, Esra Özbay, Şaban Vural ile Kadri Kordel yer aldı.

Sporcuları tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Hevesimiz ilimizden bir sporcunun Türkiye şampiyonalarında dereceye girmiş olması. İlimizden giden sporcuların uluslararası yapılan yarışmalarda da derece elde ederek ülkemizin adını duyurması, bayrağımızı dalgalandırması sporcularımız için daha da önemli. Spor, bu tür derecelere ihtiyaç duyuyor ama derecelere girmeyenler için de önemli bir alan. İlla başarı kazanacağız diye düşünmüyoruz. İnsanımızın, gençlerimizin sporla ilgilenmesini önemli görüyoruz. Spora başlamış olan birisi sağlığı, toplumda yer edinme, arkadaş grupları oluşturması, kendine güveni artırabilmesi, başarıyı başarısızlığı hazmedebilmesi için önemli olarak düşünüyoruz. Bunu bir de başarıyla taçlandırdığında ilimizin adını duyurmak adına hoş oluyor. Bu gurur sizlerin, ailelerinizin, antrenörlerinizin, spor il teşkilatımızın, ilimizin gururu olarak bizim önemsediğimiz konulardan biri. Başarılar taltif edildikçe gelişir, marifet iltifata tabidir. Ne güzel ki böyle bir işe girmiş, başarmış ve bu başarıyı hazmetmişsiniz" dedi.(EFE)

Başarılı Sporculara Altın Ödülü

Başarılı Sporculara Altın Ödülü

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