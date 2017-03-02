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Başarılı Sporculara Vali Al’dan Ödül

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Başarılı Sporculara Vali Al’dan Ödül
Türkiye şampiyonalarında dereceye giren Osmaniye'li sporculara ödülleri, Osmaniye Valisi Kerem Al tarafından verildi.

Türkiye şampiyonalarında dereceye giren Osmaniye'li sporculara ödülleri, Osmaniye Valisi Kerem Al tarafından verildi.

Düzenlenen törene, Vali Kerem Al'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir katıldı.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen ve Türkiye Şampiyonalarında Osmaniye'yi Güreş, Kick Boks, Bocce, Cirit Atma, Gülle ve Disk Atma, Atletizm, Halter, İşitme Engelliler Tenis ve Tekerlekli Sandalye Badminton turnuvalarında temsil ederek başarı elde eden sporculara ve antrenörlerine ödüller verildi.

Sporcuları ve antrenörlere ödüllerini veren Al, sporcuların başarılarının Osmaniye'ye gurur verdiğini belirtti. Törende antrenörlere de ödüllerini veren Vali Al, sporcuların başarılarında önemli katkı ve emekleri olan antrenörleri kutladı.

Başarılı Sporculara Vali Al’dan Ödül

Başarılı Sporculara Vali Al’dan Ödül

Başarılı Sporculara Vali Al’dan Ödül

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