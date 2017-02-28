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Başarılı Sporculardan Başkan Kesimoğlu’na Ziyaret

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Başarılı Sporculardan Başkan Kesimoğlu’na Ziyaret
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, katıldıkları turnuvalarda derece alan öğrencileri makamında misafir etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, katıldıkları turnuvalarda derece alan öğrencileri makamında misafir etti.

2017 yılı içerisinde tekvando turnuvalarında dereceye giren antrenörlüklerini Savaş Ergin ve Gökhan Yeşil'in yaptığı sporculardan büyükler Türkiye 3'sü Sümeyye Nur Ergin, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası 47 kg 3'sü Duygu Kasırga, 49 kg 3'sü Sinem Yalap'ın yanı sıra antrenörlüklerini Bülent Buğday ve Umutcan Kerpetin'in yaptığı Türkiye Satranç Şampiyonasına katılarak milli takıma seçilen sporcular Eflin Durmaz ile Dilem Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Kesimoğlu, sporcuları ve antrenörlerini tek tek kutlayarak, başarılarından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Başarılı Sporculardan Başkan Kesimoğlu’na Ziyaret

Başarılı Sporculardan Başkan Kesimoğlu’na Ziyaret

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