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Başarılı Sporculardan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret

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Başarılı Sporculardan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Okullararası Kros Grup Yarışmaları ve Tekirdağ'da Masa Tenisi Okullararası Grup Müsabakalarında derece elde eden öğrenciler,...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Okullararası Kros Grup Yarışmaları ve Tekirdağ'da Masa Tenisi Okullararası Grup Müsabakalarında derece elde eden öğrenciler, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ı ziyaret etti.

Ziyarete, Kırklareli merkez Bilal Yapıcı Spor Lisesi Okullararası Kros Grup Yarışmaları ve Merkez Anadolu Lisesi öğrencilerinden Masa Tenisi Okullararası Grup Müsabakalarında dereceye giren öğrencilerle birlikte okul müdürleri, öğretmenler ve antrenörleri katıldı.

Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, "Öğrencilerimizin başarıları bizleri çok memnun etti. Bizler öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kültürel ve sportif alanlarda da başarılı olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Aşım, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

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