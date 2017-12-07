“Başarıya Engel Yok, Milli Gururlarımız” Paneli

Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından organize edilen "Başarıya engel yok, milli...

Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından organize edilen "Başarıya engel yok, milli gururlarımız" konulu panel gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan panele Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, masa tenisi olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk, masa tenisi dünya şampiyonu Ali Öztürk ve Süleyman Vural, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İstiklal Marşı işaret dili ile de okundu. Programda milli oyuncuların salona gelmesi ile birlikte salonu dolduran öğrenciler program boyunca "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı attı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, ülke nüfusunun yüzde 12,5'inin özel gereksinimli bireylerden oluştuğunu söyledi.

Rektör Ayrancı, üniversitenin engelsiz bir kampüse adım adım yaklaştığını aktararak, üniversite de engelliler için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Milli sporculardan övgüyle bahseden Ayrancı, "Aramızda bulunan milli sporcularımız farklı spor dallarında tüm zorluklara rağmen sergiledikleri mücadele ile bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmış ve bizleri onurlandırmışlardır. Azim ve kararlılıklarıyla engellilere örnek olduklarını ve ilham verdiklerini özellikle belirtmek isterim. Onlar engelleri aşmanın ve başarının anahtarının bir inanç meselesi olduğunu ispat etmişlerdir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, engelli bireylerin evlerine kapatılarak daha zor bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Uztürk, büyük destan yazan milli sporcuların büyük gayretler gösterdiğini dile getirerek, "Başarıya imza atan arkadaşlarımız inanılmaz gayretleri sonucunda bu madalyalar elde edildi. Avurpa, dünya şampiyonalarında nasıl mücadele ediliyorsa engelliler daha fazla mücadele ettiler ve şampiyon oldular" dedi.

Türkiye'de 25-30 bin engelli sporcunun olduğunu aktaran Uztürk, engellilerin daha fazla spora yöneltilmesini, her bir engelli için uygun spor dalının olduğunu ve devletin de büyük imkanlarının olduğunu vurguladı.

Türkiye Ampute Milli Takımı Antrenörü Uğur Özcan da milli sporcuların çok çalışarak büyük başarılar kazandığını ve hepsiyle gurur duyduğunun altını çizdi.