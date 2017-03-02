Başbakan Başdanışmanı Şen: “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle Kendini Geri Kazanacak”

Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi"...

Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferans verdi. Şen, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kendini geri kazanacak" dedi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat POMEM 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Kütükoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Danışmanı ve Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, sandıkta herkesin güçlü bir Türkiye'nin tarafında olacağına inandığını, cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesiyle Türkiye'nin daha çok güçleneceğini ve dünyada daha çok söz sahibi bir ülke haline geleceğini belirtti. Türkiye'ye güçlü bir liderliğin gerektiğini söyleyen Şen, "Büyük Türkiye var, güçlü Türkiye var. Bu güçlü Türkiye'ye güçlü bir liderlik lazım. Bir üçgenimiz var, güçlü liderlik, büyük Türkiye ve yüksek milli duygular. Türkiye bu üçgende olacak. Türkiye'de, hızlı düşünebilen, hızlı kararlar alabilen, güçlü bir şekilde onu uygulayabilen liderliğe ihtiyaç var. Yani tek bir araba, tek direksiyon ve gaza basıp gideceğiz" dedi.

Koalisyon hükümeti sistemini de eleştiren Şen, "Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi koalisyonları ortadan kaldıracak. Vesayet anlayışını ortadan kaldıracak. Türkiye 15 Temmuz'a koalisyonla yakalansaydı ne olacaktı? Türkiye 17-25 Aralık darbesine koalisyon hükümeti ile yakalansaydı ne olacaktı? Bunları kimin, niye yaptığını da biliyoruz. 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'a, gezi sürecine koalisyon hükümeti ile yakalansaydık ne olacaktı? Ülke işgal altında olurdu, iç savaş çıkardı" şeklinde konuştu.

Referandum oylaması öncesinde bazı kesimlerin, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde direttiklerini de hatırlatan Şen, ülkeye krallık getirileceği söylemlerine ise şu cevabı verdi:

"Krallıkla yönetilen ülkelerin birkaç tanesi hariç geri kalan tamamı parlamenter sistemle yönetilir. Başkanlık sisteminden krallık çıkmaz. Çünkü başkan ya da bizim modelimizde Cumhurbaşkanlığı siteminde, cumhurbaşkanı en üstte. En üstün üzerine daha ne koyacaksın? Ama parlamenter sistemde öyle değil. Parlamenter sistemde başbakan var başbakanın üzerine sultan koyabilirsiniz, kral koyabilirsiniz, padişah koyabilirsiniz ya da cumhurbaşkanını koyabilirsiniz. Ama hakikat değişmez. Cumhurbaşkanlığı sisteminde krallık olmaz, yapı buna müsait değil."

Şen, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye kendini kazanacak. Türkiye bu sistemle yönetilmeye başlandığında kendini geri kazanacak. Bu vesayet odaklarını 15 Temmuz'da gömmüştük, 16 Nisan'da da mezar taşlarını dikelim, bu iş bitsin" dedi.