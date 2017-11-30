  • BIST 103.110
  • Altın 162,530
  • Dolar 3,9436
  • Euro 4,6656
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Başbakan Başdanışmanı Subaşı, ‘Kadınlar Toplumda İmtiyaz Ve Otorite Sahibi Haline Geldi’

» »
Başbakan Başdanışmanı Subaşı, ‘Kadınlar Toplumda İmtiyaz Ve Otorite Sahibi Haline Geldi’
Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen (NEVÜ) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı" adlı konferansa...

Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen (NEVÜ) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşma yapan Subaşı, kadının bugünkü toplumda imtiyaz ve otorite sahibi haline geldiğini söyledi

Eğitim sisteminin ele alınarak, kadına karşı bakışın nasıl sürdürüldüğünün incelenmesi gerektiğini söyleyen Subaşı, "Kadınlar, artık imtiyaz sahibi oluyor, kamusal alanda rol alıyorlar ve dolayısıyla sahip oldukları otorite ve pozisyon gereği geçmişte olduğundan farklı bir kişilik addedilmesini gerekiyor. Sahip olduğumuz kültürel evler bir paradigma yaşıyor. O paradigmayı bugün küresel sistem üretiyor. Ama biraz geri gittiğinizde geleneğin ürettiğini görüyoruz. Bu paradigma içinde kadınlara adam akıllı yer açmak gerekiyor. Ama erkekleri kapı dışarı ederek değil, aynı yerde aynı sofrada buluşabilmek gerekiyor. Eğitim müfredatını da konuşmamız lazım. Müfredatımız nasıl bir insan tipi yetiştiriyor. İnsan yetiştirme düzenimizde, cinsiyet politikamız nasıl ele alınıyor. Bunları gözden geçirmemiz lazım. İnsanı merkez alıp, kollayan bir hukuk çerçevesinde, vicdan ve merhametimizi devre dışı bırakmadan kadın meselesini erkeklerle aynı kulvarda ele almak lazım" dedi.

Konferans programı destekleyen kişi ve kurumlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müdür Numan Tanrıkulu: Altıntaş Eğitim-öğretimde İyi Durumda30 Kasım 2017 Perşembe 12:24
  • İşkur’un Kariyer Günü’ne Yoğun İlgi30 Kasım 2017 Perşembe 12:18
  • Değerler Eğitimi Devam Ediyor30 Kasım 2017 Perşembe 12:08
  • Bu Da Kitap Okuma Turnuvası30 Kasım 2017 Perşembe 11:58
  • Genç Öğretmen Kalbine Yenik Düştü30 Kasım 2017 Perşembe 11:58
  • Ortak Dersler İçin Merkezî Derslik30 Kasım 2017 Perşembe 11:43
  • Beü Alaplı Myo’ya Üç Yeni Bölüm Açılıyor30 Kasım 2017 Perşembe 11:43
  • Keskin’e ‘Oku’ Kitaplıkları30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
  • Altın Yürekli Gönüllülerden Dikkat Çeken Vakıf30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  • Eğitimde Dilin Etkisini Anlattılar30 Kasım 2017 Perşembe 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti