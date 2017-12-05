Başbakan Binali Yıldırım: “Güney Kore İle Ticaret Hacmimiz 7 Milyar Doların Altında. İki Ülke Arasında Ticaret Miktarı Düşük”

Başbakan Binali Yıldırım, "Güney Kore ile ticaret hacmimiz 7 milyar doların altında. İki ülke arasında ticaret miktarı düşük" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Güney Kore ile ticaret hacmimiz 7 milyar doların altında. İki ülke arasında ticaret miktarı düşük" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım resmi temasları kapsamında geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de iş adamlarıyla biraraya geldi. Güney Kore'nin üst düzey iş adamlarını kabul eden Yıldırım, "İlk programımıza Busan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek başladık. Türkiye - Kore Cumhuriyeti ilişkileri geçmişine baktığımız zaman yarım asırdan fazla bir geçmişi var. Türkiye ile Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılını kutluyoruz. Ümit ediyorum ki bu dönemden sonra Türkiye ile Kore arasındaki stratejik ortalığa dönüşecek ve böylece her iki ülkenin geleceği için, refahı için büyük işlere, büyük projelere imza atmış olacaksınız birlikte" diye konuştu.

"Kore ve Türk firmaları birlikte güzel işlere imza atabilir"

Asya'nın doğu ucunu Kore Cumhuriyeti tutuyor. Batı ucunu da Türkiye'nin tutuyor.Dolayısıyla Asya emniyette. Bir tarafta Kore, bir tarafta Türkiye, arada muazzam medeniyetler, ülkeler var. Buralara yönelik yapılacak çok da işler var. Kore ve Türk firmaları sadece Kore'de Türkiye'de değil ait oldukları coğrafyada birlikte ciddi projelere imza atabilir, güzel işler ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

"Türk ekonomisi de son 15 yılda büyüdü, büyümeye de devam ediyor"

Kore'nin, sınıf atladığını belirten Yıldırım: "Kore hakikaten geçtiğimiz 30 yıla baktığımız zaman, 1970'li yıllarda hemen hemen aynı durumdaydık ama ondan sonra ortaya koyduğu büyüme başarısıyla Kore bugün kişi başı milli geliri 30 bin dolara ulaşmış, gelişmiş ülke sınıfında bir ülke. Türkiye'de özellikle son 15 yılda ciddi bir atılım yaptı ve bugün Türkiye, G20 içinde 17'inci büyük ekonomiye sahip. Satın alma gücü paritesine göre 13'üncü ülke konumundayız. Dolayısıyla Türk ekonomisi de son 15 yılda büyüdü, büyümeye de devam ediyor. O halde Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ortaklık ilişkilerini geliştirmek için şartlar, imkanlar müsait" şeklinde konuştu.

"Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla büyüyen ülke Türkiye"

Yıldırım, "Özelikle Türkiye'de iç piyasada büyüme devam ediyor. Küresel anlamda Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla büyüyen ülke yine Türkiye'dir. Dolayısıyla önümüzde büyük fırsatlar var" dedi.

Türkiye ve Kore arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Yıldırım, "Türkiye ve Kore arasındaki tarihi bağlar dostluk çok önemsediğimiz bir şey ama bu iki ülkenin potansiyelini yansıtıyor mu diye düşündüğümüzde buna evet demek mümkün değil. 7 milyar doların altında ticaret hacmine sahibiz. Fakat hem miktar olarak çok düşük hem denge de bozulmuş vaziyette. Halbuki iki ülke arasında nüfusu topladığımızda 130 milyonu geçiyor. 10 - 15 milyar dolar karşılıklı ticaret kolaylıkla başarılabilecek bir hedeftir. Bir yandan bunu yaparken diğer yandan da ticaret dengesini gözetmek lazım şu anda 1'e 10. 10 kat Türkiye'nin aleyhine gelişmiş vaziyettedir. Ne yapılabilir, Türkiye tabi ki elektronik ürünler ithal ediyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de daha fazla Türk ortaklarla yatırıma girilirse, oradaki yerlileştirme çalışmalarına hız verilirse aradaki fark da kapanmış olur. İki ülke arasında dengeli büyüme de sağlanmış olur. Son yıllarda şunu söyleyebilirim ki, ülkemizin prestij projelerinin Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Havaalanı gibi altyapı projelerinde Kore firmaları önemli ölçüde yer alıyorlar. Türkiye'de her türlü imkan mevcuttur.