IHAAW170323-SIY/29-11-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron düzenlemesi bu hafta Meclise gelecek" dedi. 29.11.2017 17:03:23 TSI NNNN
- BIST 102.167
- Altın 164,109
- Dolar 3,9658
- Euro 4,6930
- Samsun 13 °C
- İstanbul 13 °C
- Ankara 7 °C
- İzmir 13 °C
- Ordu 16 °C
- Sinop 11 °C
- Giresun 16 °C
- Amasya 11 °C
- Rize 17 °C
- Trabzon 16 °C
- Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron Düzenlemesi Bu Hafta Meclise Gelecek" Dedi.
- Trump’tan İslam Karşıtı Retweetler
- Vali Memiş, Kürtün İlçesinde İncelemelerde Bulundu
- Sincik Çatbahçe Köyünde Kuduz Karantinası
- Yenişehir’de Kutlu Doğum Ve Mevlit Kandili Etkinliği
- Fetö’den Yargılanan Polise 6 Yıl 3 Ay Hapis
- Üniversite Öğrencileri 40 Günde Dikine İniş-kalkış Yapabilen İha Yaptı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron İşçi Meselesini Bu Hafta Hallediyoruz" Dedi.
- Kavgada Kazara Komşusunu Vurdu
- Belediye Başkanı Polat’tan Yeşilyurt Belediyespor Değerlendirmesi
- Vali Güvençer’den Kurum Ve Kuruluşlarla İnceleme
- Kemal Özdeş: “Takımı Korumak Adına Rotasyon Yaptık”
- Ereğli Belediyesinden Kadınlar İçin Semt Lokali
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Anladın Mı Kemal”
- Kadın Futbolcular, Şiddeti Önlemek İçin Sahaya Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron Düzenlemesi Bu Hafta Meclise Gelecek" Dedi.
IHAAW170323-SIY/29-11-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron düzenlemesi bu hafta Meclise gelecek" dedi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron Düzenlemesi Bu Hafta Meclise Gelecek" Dedi.IHAAW170323-SIY/29-11-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron düzenlemesi bu hafta Meclise gelecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron İşçi Meselesini Bu Hafta Hallediyoruz" Dedi.IHAAW170029-SIY/29-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron işçi meselesini bu hafta hallediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Anladın Mı Kemal”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eskiden baraj gibi, büyük alt yapı projeleri gibi işleri yabancı firmalar yapardı, ülkemizin bu konudaki birikimi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İddialarıyla İlgili, "İsmi Geçen 5 Kişi Yargıya Gidecek" Dedi.IHAAW164349-SIY/29-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili, "İsmi geçen 5 kişi yargıya...
Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore’ye KınamaDışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'yi balistik füze fırlatımından dolayı kınadı.
- Vali Memiş, Kürtün İlçesinde İncelemelerde Bulundu
- Yenişehir’de Kutlu Doğum Ve Mevlit Kandili Etkinliği
- Üniversite Öğrencileri 40 Günde Dikine İniş-kalkış Yapabilen İha Yaptı
- Kavgada Kazara Komşusunu Vurdu
- Vali Güvençer’den Kurum Ve Kuruluşlarla İnceleme
- Ereğli Belediyesinden Kadınlar İçin Semt Lokali
- Gitar Hırsızlığına Gözaltı
- Dicle Elektrik’ten ‘Kaçakla Mücadele’ Açıklaması
- Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden İthal Et Uyarısı
- Öğrenciler Şehit İçin Hatim İndirdi
- Başkan Vekili Vardar’dan Mevlit Kandili Mesajı
- 2017’in Temel Bilimler Doktoru Yrd. Doç. Dr. Füsun Sunar Oldu
- Merkezefendi Kültür Merkezi Ve Nikah Sarayı’na Birincilik Ödülü
- Altıeylül Belediyesi Muhtarlarla Buluştu
- Yılbaşı Biletlerine Yoğun İlgi
- Veliler Lösemi Hastaları İçin Bağış Topladı
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı
- Anadolu Basınının Yüzü Gülecek
- Mhp İl Başkanı Karataş’tan Mevlit Kandili Mesajı
- Komek Ve Asem’de Kandil Coşkusu
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.