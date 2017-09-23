Başbakan Danışmanı İnanç, Taraftar Ve Sporcularla Buluştu

Başbakan Yardımcısı Adnan İnanç ve Hakan Ünsal, Hakkari Spor ve Van Küresünniler Derneği tarafından ortaklaşa halı saha halk turnuvasının final müsabakasını...

Başbakan Yardımcısı Adnan İnanç ve Hakan Ünsal, Hakkari Spor ve Van Küresünniler Derneği tarafından ortaklaşa halı saha halk turnuvasının final müsabakasını izleyerek sporculara forma ve çeyrek altın verdi.

Hakkari Spor ve Van Küresünniler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Başbakanlık, Hakkari Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile sürdürülen halı saha halk turnuvasının final müsabakası şehir stadyumunda Nokta İletişim ve Gulazüryan takımları arasında yapıldı.

44 takım arasında finale yükselen Nokta İletişim ve Gulazüryan arasında oynanan müsabakayı Başbakan Yardımcısı Adnan İnanç ve Hakan Ünsal, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti eski İl Başkanı Av. Abdulmecit Tarhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, iş adamı Abdurrahman Er, Önder Başkanı Aydın Çallı, Hakkari Spor Kulübü sportif direktörü Nurettin Akdağa, Kulüp Başkan Yardımcısı ve program sunucusu Necmi Güldal, Kulüp yöneticileri Davut Demir, Halil Ediş, değişik kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.

Başbakan Yardımcısı Adnan İnanç, taraftarların arasına dalıp kendileri ile bir süre sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinlerken, eski milli oyuncu Hakan Ünsal ise yanına gelen hayranlarının formalarına imza attı.

Oldukça çekişmeli geçen maç sonunda Nokta İletişim ve Gulazüryan 1-1 berabere kaldı. Daha sonra geçilen penaltılarda Nokta İletişim 7, Gulazüryan 8 gol attı. Gulazüryan takımı finalist oldu.

Sahaya inen Başbakan Yardımcısı Adnan İnanç ve Hakan Ünsal, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, tarafından her iki takım oyuncalarına kupa, çeyrek altın ve katılım belgesi verdi.