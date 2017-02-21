  • BIST 88.965
  • Altın 144,273
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8214
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 8 °C

Başbakan Özgürgün Bakan Çavuşoğlu’nu Kabul Etti

» »
Başbakan Özgürgün Bakan Çavuşoğlu’nu Kabul Etti
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Çavuşoğlu ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selam ve iyi dileklerini iletti. Ziyareti, Kıbrıs'ta devam eden süreci birlikte değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda yararlı görüşmeler yaptığını kaydetti. Çavuşoğlu, birlikte neler yapılabileceğini değerlendirme fırsatı bulduğu için mutluluk duyduğunu ekledi.

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Zaman zaman zirve, zaman zaman da sıkıntılı süreç yaratan Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere değinen Özgürügün, Rum tarafının son aldığı Enosis kararı ile sürecin çıkmaza girdiğini kaydetti. Başbakan Özgürügün, şunları ifade etti:

"Biz Kıbrıs konusunun Enosis sebebiyle yıllarca acı çekilen bir konu olduğunu, Enosis'ten dolayı birçok insanın hayatını kaybettiğini, Enosis ile başlayan Enosis ile devam eden sürecin Kıbrıs'a büyük acılar yaşattığını çok iyi bilen bir halkız.

Böyle bir dönemde iki bölgeli, iki toplumlu federal bir anlaşma için masada iken Rum Meclisi'nden çoğunlukla bir karar çıkması büyük bir hayal kırıklığıdır.

Görüşme sürecine indirilen büyük bir darbedir. Çünkü Enosis denen illet maalesef Kıbrıs'ta ve Türkiye ile Yunanistan arasında da yıllarca çok büyük sorunlar ortaya çıkarmış; sonuçta adanın Yunanistan'a bağlanması demek olan Enosis, Kıbrıs'ı yıllarca felakete sürüklemiştir.

Bu kararı dönüp okullarda çocuklara okutmak, Kıbrıs'ta yeniden acılar yaşatma, o günleri anma, gündeme getireceğim deme asla kabul edilemez. Böyle bir ortamda bugün Anavatan Türkiye ile aynı yolda birliktelik içerisinde tüm siyasi partilerimiz ile oybirliği ile bunun karşısında çok net tutum sergilenmesinden son derece mutluyum.

Bugüne kadar çok az süreçte yaşanmış ve bugün belki de ilk defa çok az görünür şekilde Kıbrıs Türk halkı tamamen Anavatan Türkiye ile aynı görüş ve duyguları paylaşarak bir karar üretmiştir. Umarım Rum tarafı ve bu kararı alanlar bu karardan döner ve kararın geri alınmasıyla birlikte o acı dolu güleri yeniden yaşatmayacak bir anlaşmaya varırız. Ama eğer olmazsa da Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye, bu konuda gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu zaten ortaya koymuştur. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da duyup işittik.

Dolayısıyla gelinen noktada Kıbrıs Rum tarafı bu noktadan dönecek diye umut ediyorum."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz’de Alabora Olan Tekneden 74 Göçmenin Cesedi Libya Sahillerine Vurdu21 Şubat 2017 Salı 16:48
  • Çavuşoğlu: “Adam Gibi Masaya Dönsünler Ve Ham Hayallerden De Vazgeçsinler”21 Şubat 2017 Salı 16:28
  • Lavrov: “Çatışmaların Çözümü İçin Daha Aktif Hareket Etmek Zorundayız”21 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Öso, El Bab’da Önemli Yerleri Ele Geçirdi21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Akıncı İle Çavuşoğlu Heyetler Arası Görüşmelere Başladı21 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Yaralı Filistinli Genci Öldüren İsrail Askerine 18 Ay Hapis Cezası21 Şubat 2017 Salı 13:23
  • Çin, Bin Adet Kargo Trenini Avrupa’ya Taşıyacak21 Şubat 2017 Salı 13:08
  • 6 Milyon Mülteci Ab’ye Gelecek21 Şubat 2017 Salı 12:58
  • Çavuşoğlu, Akıncı İle Görüştü21 Şubat 2017 Salı 12:43
  • Türk Kargo Uçağı Pilotaj Hatası Yüzünden Düşmüş21 Şubat 2017 Salı 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti