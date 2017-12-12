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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Cumhurbaşkanı’na Hakaret Ceza Kanunumuzda Suç”

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Cumhurbaşkanı’na Hakaret Ceza Kanunumuzda Suç”
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Türk milletinin, Türkiye Devleti'nin hukukunu korumayacak mı? O ne dedi, "Lozan güncellenebilir"...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Türk milletinin, Türkiye Devleti'nin hukukunu korumayacak mı? O ne dedi, "Lozan güncellenebilir" dedi, milletin çıkarlarını korudu. Yunanistan aynısını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ege'de bizden önceki statülerinden bir milim geri gitmemiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret edilemeyeceğini belirterek, bunun Anayasa ile güvence altına alındığını ifade etti. Bozdağ, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olunca Cumhurbaşkanı'nın bu konularda taraf olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret Ceza kanunumuzda suç. Bizin kanunumuzda 1926 yılından beri Cumhurbaşkanı'na hakaret suç. Atatürk Cumhurbaşkanımızdı, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı değil mi? İsmet İnönü Cumhurbaşkanıydı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değil miydi" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Lozan ile ilgili, olarak, "Yunanistan Cumhurbaşkanı kendisi açtı. "Lozan yenilenemez, güncellenemez, ben hukukçuyum" diye yüksek perdeden ahkam kesti. Cumhurbaşkanımız Türk milletinin, Türkiye Devleti'nin hukukunu korumayacak mı? O ne dedi, "Lozan güncellenebilir" dedi, milletin çıkarlarını korudu. Yunanistan aynısını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ege'de bizden önceki statülerinden bir milim geri gitmemiştir" değerlendirmesini yaptı.

Küdus ile ilgili olarak Bozdağ, "Kudüs bütün Müslümanların semavi dinlerin değer verdiği bir şehir. Böylesi bir yerde bütün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu bir yerde Ortadoğu'da zaten kırılgan olan barış sürecini ateşe atan açıklama yaptığı zaman Türkiye demeyecek mi, "niye böyle yapıyorsunuz, bölgeyi felakete atıyorsunuz" demeyecek mi? Elbette milletin hukukundan yana tavır koyacak. Hükümetimizi İsrail konusunda zayıflatacağını düşünenler beyhude düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Bülent Ecevit, Erdal İnönü zamanında İsrail'le anlaşmaların "Kudüs" diye imzalandığını belirten Bozdağ, "Kudüs bizim ruhumuzda, kalbimizde. Kudüs'ten Filistinliler, Araplar vazgeçseler de, Türkiye, Türk milleti vazgeçmez" diye konuştu.

Sarraf davasına ilişkin olarak ise Bozdağ, "17 Aralık soruşturmasını yürüten FETÖ'cü terörist "belgeleri ben getirdim" diyor, tanıklık yapıyor. Bankacı, FETÖ'cü firari rapor denilen kağıt parçasında imzası var, o da tanık orada, tanıklık yapıyor. FETÖ'nün finans desteği verdiği STK resmi bilirkişi atandı. Yargılamayı yapan yargıç 2014 Mayıs'ında Türkiye'ye getirildi. FETÖ'cüler tarafından 17-25 Aralık sürecinde açıklama yaptı. Burada bakın böyle bir yargılama yapılıyor. Burada adalet çıkar mı? FETÖ'cülerin lojistiğini, desteklediklerinin, hakim olduklarının verdiği bir karar Türkiye'yi mahkum edemez. Bu bir kumpastır" diye konuştu.

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