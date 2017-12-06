  • BIST 105.304
  • Altın 156,583
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 7 °C

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Trump’ın Kudüs Kararı, Türkiye İçin Yok Hükmündedir”

» »
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Trump’ın Kudüs Kararı, Türkiye İçin Yok Hükmündedir”
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır. Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi kargaşaya, krize, kaosa, çatışmalara ve ateşe atma kararıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın kararının, Kudüs'ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırı olduğunu ifade eden Bozdağ, "Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz. Uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına aykırı, dünya ve bölge gerçeklerinden ve aklıselimden uzak ve iç politik hesaplarla alınmış bu karar; kararı alanları, alınan karara sevinenleri, bu karara engel olmayan ve engel olamayan herkese zarar verecektir" mesajını paylaştı.

Söz konusu karardan dolayı ABD'yi kınadığını açıklayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Aldığı haksız, gayri adil, bölgeyi/dünyayı ateşe atan; uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD'yi kınıyoruz. Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs'e/Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulması; tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da Kudüs'ün/Filistin davasının savunucusu olmaya devam edecektir."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tbmm Genel Kurulu’nda Tartışma06 Aralık 2017 Çarşamba 21:03
  • Abd Başkanı Trump: "Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyoruz”06 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi06 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Dışişleri Bakanlığından Trump’ın “Kudüs” Açıklamasına İlişkin Kınama06 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Tbmm Başkanvekili Ahmet Aydın: “Kudüs’ün Tanınması Kararı İslam Aleminde İnfiale Yol Açacaktır”06 Aralık 2017 Çarşamba 20:48
  • Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk:06 Aralık 2017 Çarşamba 20:28
  • Abd Başkanı Donald Trump, “Artık Zamanı Geldiğine İnanıyorum, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımanın Vakti Gelmiştir. Önceki Başkanlar Bunu Seçim Vaadi Olarak Söylemiş Ancak Gerçekleştirmemiştir. Ben Bu Vaadi Gerçekleşt06 Aralık 2017 Çarşamba 20:18
  • Tbmm’den “Kudüs” Bildirisi06 Aralık 2017 Çarşamba 19:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı El Beşir İle Görüştü06 Aralık 2017 Çarşamba 19:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Kudüs’ü Görüştü06 Aralık 2017 Çarşamba 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti