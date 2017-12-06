Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan ’Kudüs’ Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kudüs'ün başkent ilanı, bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar, öngöremediğimiz olumsuzluklara...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kudüs'ün başkent ilanı, bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar, öngöremediğimiz olumsuzluklara gebedir. Kısaca Kudüs'ün başkent ilanı, hepimiz ve herkes için büyük felaket olur" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin büyük zorluklarla yürütülen barış sürecini yok edeceğini belirtti. Kudüs'ün başkent ilanının bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralayacak öngörülemeyen olumsuzluklara gebe olduğunu kaydeden Bozdağ, "Kudüs, ümmeti Muhammed'in Mekke ve Medine'den sonra değer verdiği üçüncü şehirdir. Kudüs, Müslümanların ziyaretine gideceği üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu şehirdir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Miraç mucizesinin şahididir ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği yerdir. Kudüs, Müslümanların izzetidir, onurudur, şerefidir. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs, Ortadoğu ve dünya barışının anahtarıdır. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs'ün statüsü, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmıştır. Kudüs'ün statüsünü korumak, hem Birleşmiş Milletlerin (BM), hem BM üyelerinin, hem Müslümanların ve hem de İslam ülkelerinin namus borcudur. Kudüs'ün başkent ilanı, büyük zorluklarla yürütülen barış sürecini yok eder. Kudüs'ün başkent ilanı, bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar, öngöremediğimiz olumsuzluklara gebedir. Kısaca Kudüs'ün başkent ilanı, hepimiz ve herkes için büyük felaket olur" ifadelerini kullandı.

"Kudüs'ün başkent ilanı tarihi inkardır"

Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kudüs'ün başkent ilanını tarihi inkardır, bölgedeki gerçekleri inkardır, büyük haksızlıktır, zulümdür, büyük bir öngörüsüzlüktür, büyük bir akılsızlıktır, çılgınlıktır. Bölgeyi ve dünyayı ne zaman söneceği bilinmeyen bir ateşe atmaktır. Herkesi sorumlu davranmaya, imza koyduğu anlaşmalara sadık kalmaya, aklıselim ile hareket etmeye, iç politika veya başka gerekçelerle dünya barışını tehlikeye atmaktan kaçınmaya, nefsi hareket etmemeye, Müslümanları ve İslam ülkelerini izzetine sahip çıkmaya davet ediyorum."