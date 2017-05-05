Başbakan Yardımcısı Canikli: “225 Bin 358 Firmaya 160 Milyar Liralık Kredi İmkanı Sağlandı”

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 250 milyar liralık kredi paketini ve 10.8 milyar liralık KOBİ'lere yönelik finansman...

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 250 milyar liralık kredi paketini ve 10.8 milyar liralık KOBİ'lere yönelik finansman paketini hayata geçirdik. 30 Nisan tarihi itibariyle 225 bin 358 firmaya KGF destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlanmıştır" dedi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında toplandı. Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada Canikli, referandum sonrasındaki dönemde ekonomide olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirterek, "Daha fazla yatırım çeken, daha fazla üreten, daha fazla ihracat yapan, istihdam oluşturan ve küresel ekonomide daha fazla söz sahibi bir Türkiye için yeni hükümet sistemimiz kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu nedenle ekonomimiz açısından son derece değerli olan özel sektör yatırımlarının bu dönemde daha da artmasını bekliyoruz. Buna katkı sağlamak için yatırımın önündeki engelleri doğru bir şekilde tespit ediyor, bunları azaltıyor ve iş yapma süreçlerini iyileştiriyoruz" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı özel sektörümüzle iş birliği içerisinde onların yatırım ortamlarına ilişkin değerlendirmelerini dikkate alarak ve ihtiyaçlarını gözeterek birlikte yürütüyoruz" diyen Canikli, "Bu anlamda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu yatırımcı dostu reform politikasının uygulanması sürecinde önemli bir istişare platformudur. Bu platformda kamunun reel sektöre yönelik politikalarına yön veren kurumları ile özel sektörün tüm kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarımız ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelmektedir. YOİKK platformunda özel sektörümüzün eylem planları aracılığı ile çalışma alanları olarak ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede 2016 yılı Ağustos ayında bugüne teknik düzeyde komitelerimiz çalışmalarını 44 eylem maddesinde oluşan eylem planı çerçevesinde yürütmektedir. Bugün toplantımızda da 2017 yılının ilk 4 ayında yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında gerçekleştirilen çalışmaları masaya yatıracağız, değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Küresel büyümenin 2017 ve sonrasında yüzde 3.5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz"

Canikli, 2017 ve sonrasında Türkiye'nin büyüme hedefinin yüzde 3.5 olarak öngörüldüğünü belirterek, "Küresel finans krizi sonrası dönem dünya ekonomisinin kriz öncesi dönem büyüme rakamlarını yakalamakta zorlandığı, yatırımların ve talebin düşük kaldığı verimlilik artışının kaydedilmediği, yapısal eşitsizliklerin öne çıktığı bir dönem olmuştur. Ancak 2017 yılında bu karamsarlıkların azalmakta, beklentilerin ise iyileşmekte olduğunu görüyoruz. 2016 yılında yüzde 3 civarında olan küresel büyümenin 2017 ve sonrasında yüzde 3.5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu göreceli, iyimser beklentiler önümüzdeki dönemde ülkemiz ekonomisini de önemli katkılar sağlayacaktır. Güçlü büyüme performansı hedefimizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ortaya çıkan yüzde 3.5'lik büyüme oranı bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu göstermektedir. Darbe girişimine küresel finans tedirginliklere ve bölgesel menfi olumsuzluklara rağmen büyümede beklentileri aşan üst düzey bir performansı yakalamış durumdayız. 2016 yılının 3. çeyreğindeki -1.8 dağılmadan sonra ortaya çıkan yüzde 3.5'lik 4. çeyrek büyümesi bu anlamda Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansını teyit eder mahiyettedir. Bu kapsamda 2016 yılını yüzde 2.9'luk büyüme ile tamamladık. 2017 büyüme rakamlarıyla ilgili olarak da aşağı yukarı bütün uluslararası kuruluşlar yukarı yönlü olarak Türkiye büyümesini revize etmeye başladılar. Bugünkü bir değerlendirmede ilk defa yüzde 4'ün üzerine çıkılarak 2017 büyümesi için yüzde 4,2'lik bir rakam gerçekleştirildi. Son 15 yılda toplam 180 milyar dolarlık doğrudan yabancı girişimi gerçekleşti. 2016 yılında da doğrudan yabancı yatırım girişi 12 milyar liranın üzerinde revize oldu. Dolayısıyla 2011 yılından beri fiilen ortaya çıkan 12 milyar dolarlık eşik aşılmış oldu" diye konuştu.

"Piyasalardaki aşırı dalgalanma ve istikrarsızlık yerini istikrar ve sakinliğe bırakmıştır"

Her zaman 2017'nin ekonomide yükselen bir yıl olacağını ifade ettiklerini hatırlatan Canikli, "Bunu bugün bütün piyasalarda artık somut olarak görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Piyasalardaki aşırı dalgalanma ve istikrarsızlık yerini istikrar ve sakinliğe bırakmıştır. Bu dönemde özellikle son 1 yıllık çalkantılı dönemde bu gelişmelerin ekonomi üzerinde tahribatına izin verilmemiştir. Bu sıkıntılı dönemde ekonomiye reel sektöre ihtiyaç duyduğu finansmanın hemen hemen tamamını enjekte etme, aktarma imkanı bulduk" dedi.

"225 bin 358 firmaya KGF destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlanmıştır"

Canikli, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Finans nakit akışındaki bozulma nedeniyle hiçbir üretim firmasının ve KOBİ'nin üretimden çekilmesine müsaade edilmedi. Bu amaçla Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 250 milyar liralık kredi paketini ve 10.8 milyar liralık KOBİ'lere yönelik finansman paketini hayata geçirdik. Bu çerçevede 30 Nisan tarihi itibariyle 225 bin 358 firmaya KGF destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlanmıştır. Bu sağlanan kefaletin yüzde 62'si ile yeni kredi, yüzde 19'u ile ilave kredi kullandırılmış olup, toplam kefaletin sadece yüzde 3'ü mevcut kredilere yapılandırma çerçevesinde sağlanan kefalettir. 25 Nisan itibariyle faizsiz KOSGEB kredisi çerçevesinde 238 bin 595 KOBİ 5.9 milyar liralık kredi kullanmıştır. 27 bin 423 firmanın işlemleri tamamlanmış ve bankalar bu KOBİ'lerin kredileri kullanmasını beklemektedir. Diğer firmalarla ilgili işlemler devam etmektedir. Bu sıkıntılı dönemde ekonomiye ilave talep ve satın alma gücü aktarılmıştır. Bugün itibariyle yaklaşık 1 milyonu aşan artı istihdam imkanı hayata geçirilmiştir, sonuçlanmıştır. Talebin arttırılması için yine yaygın tüketim alanlarında beyaz eşya, mobilya ve konut işlemlerinde ÖTV, KDV ve harç indirimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca son aylarda her biri ayrı bir önemli reform olarak nitelendirebileceğimiz sayısız reformlara imza atılmıştır. Bu çerçevede otomatik BES, varlık fonunun kuruluşu, Turkuaz Kart olarak bilinen nitelikli uluslararası iş gücüne çalışma kolaylığı, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar, Ar-Ge destekleri, finansmana erişimde kolaylık, menkullerin teminat olarak kabul edilmesi, süper teşvik sistemi, patent reformu, bilirkişi reformu ilk akla gelenlerdir. Bu reform ajandamız artarak önümüzdeki dönemde de devam edecektir."

"Biz 2017 yılında yüzde 4'ün üzerinde büyüme performansını gerçekleştireceğiz"

"Önümüzdeki kısa dönemde şu anda masada bulunan reform ajandamızda üretim reform paketi, vergi reform paketi ve kıdem tazminatı reform paketi ile yeni finansal araçlar reform paketleri bulunmaktadır" diyen Canikli, "Bunları da hızla inşallah hayata geçireceğiz. Güçlü büyüme performansı 2017 yılında da devam edecek. Biz 2017 yılında yüzde 4'ün üzerinde büyüme performansını gerçekleştireceğiz. Çalkantılı dönemde biraz bozulan bazı makro göstergelerde yılsonuna kadar tek haneli rakamlara indirilmiş olacak. İşsizlik oranları, enflasyon oranları ve faiz oranları yılsonu itibariyle bu üç makroda da tek haneli rakamları inşallah göreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki ilk hedef yüzde 80'nin üzerine çıkarmaktır"

Cari açıkla yakından bağlantılı olmak üzere ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Canikli, "En son bu oran yüzde 74.5'in üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki ilk hedef yüzde 80'nin üzerine çıkarmaktır. Cari işlemler açığı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 4'nün altına çekilmiştir. Burada da bir sonraki hedefimiz yüzde 3'ün altına indirilmesidir. Elbette bu çalışmalar yapılırken mali disiplinden kesinlikle taviz verilmemiştir, verilmeyecektir. Altının çizilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi de bankacılık sistemimiz. Bankacılık sistemimiz güçlü yapısını, bütün bu sıkıntılara çalkantılara rağmen sürdürmektedir. Güçlü yapısından en ufak bir geriye gidiş söz konusu değildir. Bankalarımızın varlık kalitesi sağlamdır. Çünkü takibe dönüşüm oranı şu an itibariyle yüzde 3.2'dir ve aşağı yönlüdür, düşmektedir. Sermaye yeterlilik rasyoları bütün bu sıkıntılara rağmen 16 seviyesindedir. 16'nın biraz altındadır. Hiçbir bankamızın münferit olarak sermaye yeterlilik rasyosu 12'nin altına düşmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Özel sektör odaklı büyüme anlayışımızı korumaya devam edeceğiz"

"65. Hükümet olarak ekonomik reformlara hız kazandıracağımızı ifade etmek isterim" diyen Canikli, "Daha fazla yatırım, üretim ve istihdam oluşturulması için özel sektörümüzün önündeki bütün engelleri teker teker kaldırmaya özel sektör odaklı büyüme anlayışımızı korumaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda da yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları politika önceliklerimiz arasında üst sıralarda olmaya devam edecek. Ülkemizin geleceğine inanarak yatırım yapan istihdam sağlayan kısaca taş üstüne taş koyarak bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm yatırımcılarımıza YOİKK üyesi STK'larımız nezdinde teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.