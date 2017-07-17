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Başbakan Yardımcısı Canikli: “Ohal Komisyonuna Bugün Bin 826 Başvuru Yapıldı”

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Başbakan Yardımcısı Canikli: “Ohal Komisyonuna Bugün Bin 826 Başvuru Yapıldı”
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "OHAL Komisyonu bugün müracaatları kabul etmeye başladı ve saat 15.00 itibarıyla bin 826 başvuru yapıldı. Bunun...

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "OHAL Komisyonu bugün müracaatları kabul etmeye başladı ve saat 15.00 itibarıyla bin 826 başvuru yapıldı. Bunun 564'ü valilikler vasıtasıyla yapılan başvurulardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in uzatılmasına ilişkin görüşmelerde hükümet adına söz aldı. Canikli, 15 Temmuz kalkışmasının küresel ölçekli olduğunu belirterek, "Bu projenin gerçekleştirilmesinde görev alan FETÖ de dahil olmak üzere hepsi birer piyon ve maşadır. Küresel ölçekli çok büyük bir projedir ve aslında silsile olarak son yıllarda hayata geçirilmeye çalışılan projelerin devamı mahiyetindedir. Temel hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini, bağımsızlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen küresel ölçekli projedir. 15 Temmuz sonrası Türkiye tam bir yangın yerine dönmüştü. Gerçek anlamda genel asayiş, güvenlik büyük oranda ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bugün toplumun can güvenliği dahil olmak üzere nizamın ve düzenin sürdürülmesi noktasında da olumsuz tablo ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Özgürlük alanı daraltılan, temel hak ve özgürlükleri engellenen hiçbir kişinin olmadığını vurgulayan Canikli, "OHAL uygulaması nedeniyle hiç kimse bu anlamda olumsuz etkilenmeyle karşı karşıya kalmamıştır. Olağanüstü Hal ilanı gerekliydi, şu anda da mücadele bitmemiştir. Dünyadaki en kanlı üç terör örgütüyle mücadele devam ediyor" dedi.

OHAL çerçevesinde 26 Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldığını hatırlatan Canikli, "Darbe teşebbüsü gerçekleşmiş, Türkiye gerçek anlamda çok kısa sürede müdahale edilmezse ve terör örgütü ile bağlantısı olanlarla ilgili etkili uygulama yapılmazsa milletimizin ortaya koyduğu kahramanlık ve onun karşılığında ödenen bedel adeta boşa gitmiş olacak. Hızlı bir şekilde ona sebebiyet verenlerin ve o eylemi gerçekleştiren taşeron örgütün bağlantılarının çok kısa sürede ortadan kaldırılması gerekir. Toplumun bütün kılcal damarlarına işlemiş olan bir örgütün çok kısa sürede karar alamaz hale getirilmesi ve finans kaynaklarının yok edilmesi gerekir. Şu ana kadar kamudan yaklaşık 111 bin kişi ihraç edildi" diye konuştu.

Terör örgütü tanımı yapıldıktan sonra ilişkiler ile sivil toplum kuruluşlu olarak kurulan ilişkilerin farklı olduğunu söyleyen Canikli, "Bugüne kadar terör örgütünden yaklaşık 111 bin 240 kişi ihraç edildi. Kamuda toplam çalışan 3 milyon 530 bin 31. Kesinlikle mağduriyet yok. En son KHK'da 7 bin 400 kişi ihraç edildi, bunların büyük kısmı kripto. Şu ana kadar bilmediğimiz ama kesin olarak varlığına inandığımız kripto örgüt mensuplarının olduğunu biliyoruz. Bu mücadele bitmedi. Bu mücadelenin aynı kararlılıkla, ısrarla sürdürülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Canikli, OHAL Komisyonuna ilişkin olarak, "OHAL Komisyonu bugün müracaatları kabul etmeye başladı ve saat 15.00 itibarıyla bin 826 başvuru yapıldı, bunun 564'ü valilikler vasıtasıyla yapılan başvurular. Artık etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde Komisyon çalışmalarına başlamış oldu. Bunu da buradan belirtelim" dedi.

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