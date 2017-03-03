Başbakan Yardımcısı Canikli’den Şahin’e Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, makamındaki ziyarette, Canikli'nin yaptığı ziyaretlerin önemli olduğunu, sorunları yerinde görerek tespit ettiğini söyledi.

Sorunların çözümü noktasında Başbakan Yardımcısı tarafından gerekli talimatların verildiğini belirten Şahin, "Özellikle 16 Nisan çok önemli bir noktaya giderken hem sanayicilerimize hem ekonomi dünyasıyla, hem kendi teşkilatlarımızla sizin bizi bilgilendirmeniz bizim için çok kıymetli çok değerli. Hem şehrimize hem belediyemize hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte zaten bundan önce nasıl yanımızdaysanız bundan sonrada yanımızda olacağınıza bütün yüreğimizle inanıyoruz" dedi.

Canikli de Gaziantep'in birçok yönüyle Türkiye'nin güzide yerlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, özellikle Türkiye ekonomisine, üretimine ve istihdamına verdiği katkının tartışmasız çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in birçok yönüyle kendi sorunlarını kendi içerisinde çözerek, şehrin kendi teşvik mekanizmalarını, doğal teşvik sistemlerini kendi bünyesinde üretebilen, hayata geçirerek parlak başarılara dönüştüren bir il olduğunu ifade eden Canikli, "Bunu sadece biz söylemiyoruz bütün dünya takdir ediyor" dedi.

"Ülke ve millet olarak Gaziantep'e şükran borçluyuz"

Gaziantep'in ihtiyaç duyduğu tüm desteğin hükümet tarafından verildiğini, sorunların çözümü için seferber olduklarının altını çizen Canikli, "Özellikle Suriye'den gelen kardeşlerimizin önemli bir yükü Gaziantep tarafından üstleniliyor, Gaziantepli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız tarafından üstleniliyor. Bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin hem Suriye'den gelen ve burada konaklayan Gaziantep'in misafiri olan kardeşlerimizin sorunların çözümünde fedakarane çalışmaları da yine biliniyor, bunu da yakinen takip ediyoruz. Sadece burada değil sınır bölgelerimizde Suriye içerisindeki Cerablus başta olmak üzere orada da çok büyük katkıları ve destekleri söz konusu. Bu tür hizmetler için tabi finansal harcamalar gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz bunu gerçekleştiriyorlar, hakikaten burada hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın hiç itiraz etmeksizin böyle bir fedakarlığı gerçekleştiriyorlar. Bu yönüyle de ben hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum Gaziantep'i ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve diğer belediyelerimizi, elbette belediye nezdinde tüm Gaziantep halkını. Sonuç itibariyle halkın, Gazianteplilerin bu samimi kucak açma duyguları, yaklaşımları olmasa bu şekilde güzel bir tablo ortaya çıkmaz. Bir bütün olarak topyekun olarak Gaziantep'e şükran borçluyuz, ülke olarak, millet olarak" şeklinde konuştu.

Fatma Şahin'e de teşekkür eden Canikli, Şahin ile uzun yıllar Ankara'da çalışma imkânı bulduğunu belirterek, Şahin'in Ankara'daki dinamizmini Gaziantep'te hizmete dönüştürdüğünü kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Canikli'nin şeref defterini imzaladığı ve Şahin'in Canikli'ye bakırdan yapılmış bir hediye takdim ettiği ziyaret, daha sonra basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ziyarete Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve protokol katıldı.