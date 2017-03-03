Başbakan Yardımcısı Canikli:“milli İstihdam Seferberliği Meyvelerini Veriyor”

Gaziantep'te ihracatçı, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milli istihdam seferberliğinin meyvelerini vermeye...

Gaziantep'te ihracatçı, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milli istihdam seferberliğinin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantepli iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanı sıra, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile birliklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ekonominin canlanması için birçok adım atıldığının altını çizen Başbakan Yardımcısı Canikli, "Piyasanın canlanması için birçok adım attık. Birçok sektörde vergileri indirdik. KOBİ'lere 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. KOBİ'lere yeni paketle Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veriyoruz. 460 bin 160 KOBİ bu destekten yararlanacak. Kredi garanti fonu destekli bankaların istediği teminatı kolaylaştırdık. Milli istihdam seferberliği kapsamında, Piyasaya 2 milyon 100 bin yeni istihdam hedefimiz var. Ve bu adım meyvelerini vermeye başladı. Piyasa canlanıyor" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı sisteminde Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı yoktur"

Mevcut sistemin Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Canikli, "Mevcut sistem Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür. Geçmiş dönemde hepinizin malumu yaşanan krizler var. Yakın döneme bakıldığında Sezer'in Ecevit'e attığı anayasa kitapçığı ekonomik krizi tetikledi. Yani mevcut sistemde bu olayların yaşanmamasının garantisi yoktur. Muhalefet eleştiriyor, bu yetki yanlış ellere geçerse diye, cumhurbaşkanlığı sisteminde Kılıçdaroğlu gibilerinin seçilme şansı yüzde sıfırdır. Çünkü bunlar halkın değerlerine yabancıdır" diye konuştu.

GAİB'in yılın ilk iki ayında toplam yüzde 2,7'lik artışla toplam 1 milyar 263 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Koordinatör Başkan Abdulkadir Çıkmaz ihracatın arttırılmasının istihdamı da olumlu yönde etkileyeceğini, ihracatçı birlikleri olarak bu yönde yoğun bir tempo ile çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Canikli, ihracatçıların gösterdiği başarılı performansın önümüzdeki süreçte artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.