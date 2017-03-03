  • BIST 89.722
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C

Başbakan Yardımcısı Canikli:“milli İstihdam Seferberliği Meyvelerini Veriyor”

» »
Başbakan Yardımcısı Canikli:“milli İstihdam Seferberliği Meyvelerini Veriyor”
Gaziantep'te ihracatçı, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milli istihdam seferberliğinin meyvelerini vermeye...

Gaziantep'te ihracatçı, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milli istihdam seferberliğinin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantepli iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanı sıra, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile birliklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ekonominin canlanması için birçok adım atıldığının altını çizen Başbakan Yardımcısı Canikli, "Piyasanın canlanması için birçok adım attık. Birçok sektörde vergileri indirdik. KOBİ'lere 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. KOBİ'lere yeni paketle Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veriyoruz. 460 bin 160 KOBİ bu destekten yararlanacak. Kredi garanti fonu destekli bankaların istediği teminatı kolaylaştırdık. Milli istihdam seferberliği kapsamında, Piyasaya 2 milyon 100 bin yeni istihdam hedefimiz var. Ve bu adım meyvelerini vermeye başladı. Piyasa canlanıyor" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı sisteminde Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı yoktur"

Mevcut sistemin Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Canikli, "Mevcut sistem Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür. Geçmiş dönemde hepinizin malumu yaşanan krizler var. Yakın döneme bakıldığında Sezer'in Ecevit'e attığı anayasa kitapçığı ekonomik krizi tetikledi. Yani mevcut sistemde bu olayların yaşanmamasının garantisi yoktur. Muhalefet eleştiriyor, bu yetki yanlış ellere geçerse diye, cumhurbaşkanlığı sisteminde Kılıçdaroğlu gibilerinin seçilme şansı yüzde sıfırdır. Çünkü bunlar halkın değerlerine yabancıdır" diye konuştu.

GAİB'in yılın ilk iki ayında toplam yüzde 2,7'lik artışla toplam 1 milyar 263 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Koordinatör Başkan Abdulkadir Çıkmaz ihracatın arttırılmasının istihdamı da olumlu yönde etkileyeceğini, ihracatçı birlikleri olarak bu yönde yoğun bir tempo ile çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Canikli, ihracatçıların gösterdiği başarılı performansın önümüzdeki süreçte artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’li Külünk: “Darbelerin Sebebi Türkiye’yi Batı İttifakının Emrinde Kılmak”03 Mart 2017 Cuma 17:18
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bu Sistem Asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sonra Lazım”03 Mart 2017 Cuma 17:13
  • Bakan Çelik: "Tabiri Caizse Tankın Azameti Halkın Asaleti Ve Cesareti Karşısında Yerle Yeksan Oldu"03 Mart 2017 Cuma 17:03
  • Kurtulmuş: "Gök Kubbelerinin Üstünü Çelikten Bir Gök Kubbe Yapsalar, Yine De Mülteci Sorununu Önleyemezler"03 Mart 2017 Cuma 16:58
  • Bakan Kaya’dan Bin 500 Kişilik İstihdam Müjdesi03 Mart 2017 Cuma 16:38
  • Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: “Tüm Prangalarımızdan Kurtulacağız”03 Mart 2017 Cuma 16:33
  • Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson İle Görüştü03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Bakan Eroğlu: "Denizli’nin 2070 Yılına Kadar İçme Suyu Sorunu Çözüldü"03 Mart 2017 Cuma 16:18
  • Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Ve Bilim, Teknoloji Ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına İlişkin Tasarı Tbmm’de03 Mart 2017 Cuma 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti