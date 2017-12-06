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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Abd’nin Kudüs Kararını Kınadı

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Abd’nin Kudüs Kararını Kınadı
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs'ün defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü zorla değiştirmeye yönelik kararı kınıyorum. Sadece Filistin...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs'ün defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü zorla değiştirmeye yönelik kararı kınıyorum. Sadece Filistin devletini ya da Müslümanları değil, tüm insanlığı hedef alan bu açıklamalar yok hükmündedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya kınadı. Tüm insanlığı hedef alan Kudüs hakkındaki açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü zorla değiştirmeye yönelik kararı kınıyorum. Sadece Filistin devletini ya da Müslümanları değil, tüm insanlığı hedef alan bu açıklamalar yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

İnsanlığın huzurunu hedef alan, teröristlerin değirmenine su taşıyan bu girişimlerin uluslararası kamuoyunun sağduyusu ile birlikte hüsrana uğrayacağını aktaran Çavuşoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu geçerli sayanların, bu kutsal topraklardaki oldubittilerini, zorlamalarını asla tanımıyoruz. Bölgenin huzur ve sükuna kavuşması, insanlığın selameti için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde "Dünya 5'ten Büyüktür" demeyi sürdüreceğiz. Dünya kendilerini üstün sayanlardan büyüktür."

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