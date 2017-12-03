Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Kılıçdaroğlu Kasetle Geldi Dekontla Gidecek”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Birileri bize şimdi ne diyor, biliyor musunuz? 11 bin kilometre öteden geliyor, yüzyıllardan bu yana komşuluk yaptığımız...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Birileri bize şimdi ne diyor, biliyor musunuz? 11 bin kilometre öteden geliyor, yüzyıllardan bu yana komşuluk yaptığımız İran ile hiçbir şekilde ticari ilişkiniz olamaz, diyor. Uluslararası bir karar yok, Birleşmiş Milletler'in bir kararı yok, bir devlet karar veriyor ve "yapamazsın" diyor. Mafyavari usule ne diyor: Siz Türk akımı projesini yapamazsınız, diyor. Siz kendi hava savunma sisteminizi kuramazsınız, diyor. S 400 alamazsınız, diyor. Ama Patriot'ları Kilis'e bombalar düşerken alıp buradan kaçırıyor. Nasıl bir müttefiklik bu. Oynanan oyunu milletimizin feraseti çok açık bir şekilde gördü" dedi.

AK Parti Gürsu İlçe Kongresinde partililerle konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Halk perde gerisinde neler yapılmak istendiğini görüyor, liderine sahip çıkıyor. AK Parti'nin ve iktidarın Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmek için birçok şeyi başardığını görüyor ama bir kesimde var ki manipüle ediliyor. Bazen farklı farklı mecralara taşınmak isteniyor o dönemde milletin arasını açmak ve milletin arasına nifak sokmak için CHP'de bir organizasyona imza attılar. Neydi o organizasyon biliyor musunuz? Şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirmek için kirli bir kaset operasyonuyla Deniz Baykal'ı oradan uzaklaştırdılar. Bir gün öncesinden genel başkan olmayacağını ifade eden o adamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirdiler ve o adama bir görev verdiler. O da bugün diyet borcunu ödüyor. Neydi o görev biliyor musunuz? O görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraftarlarını milli duruşundan uzaklaştırmak. Türkiye'de dışarıdan tezgahlanan oyunların Cumhuriyet Halk Partililer tarafından anlaşılmasını engellemek için sürekli farklı noktalara CHP seçmenlerini kanalize eden bir görev verdiler. Bugün Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği esasen şudur. Bir tarafta AK Parti'ye destek veren var, AK Parti ile birlikte yol yürüyenler var, diğer taraftan bu milleti ortadan ayırmak, bölmek, milletin birlik ve beraberlik ruhunu yerle yeksan etmek için milli olmaktan uzaklaştırmaya çalışan bir CHP Genel Başkanı var" dedi.

"Bu nasıl bir müttefiklik"

Birilerinin 11 bin kilometre öteden geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yüzyıllardan bu yana komşuluk yaptığımız İran ile hiçbir şekilde ticari ilişkiniz olamaz, diyor. Uluslararası bir karar yok, Birleşmiş Milletler'in bir karar yok, bir devlet karar veriyor ve "Yapamazsın" diyor. Mafyavari usulle "Siz Türk akımı projesini yapamazsınız" diyor. Siz kendi hava savunma sisteminizi kuramazsınız, diyor. S400 alamazsınız, diyor. Ama Patriot'ları Kilis'e bombalar düşerken alıp buradan kaçırıyor. Nasıl bir müttefiklik bu. Oynanan oyunu milletimizin feraseti çok açık bir şekilde gördü. Oynanan oyunla eş zamanlı olarak da Kılıçdaroğlu'nun harekete geçmesi tesadüften ibaret değildir. Bu adam resmen Türkiye'mize ihanet etmektedir. Bu adam resmen milletimizle alay etmektedir. CHP seçmenlerini hiçe saymaktadır, bu açık ve nettir. Amerika'da biri düğmeye basıyor. Kılıçdaroğlu buradan harekete geçiyor, bu adam kasetle geldi dekontla gidecek Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.