Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kudüs’te Huzur Olmazsa, Dünyada Olmaz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs'te huzur olmazda dünya da huzur olmaz. Kudüs'te barış olmazsa dünyada olmaz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs'te huzur olmazda dünya da huzur olmaz. Kudüs'te barış olmazsa dünyada olmaz" dedi.

Karacabey Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Karacabey İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kudüs'te yaşanan soruna değindi ve bölgede tek sığınağın Türkiye olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Kudüs bütün semavi dinlerin içerisinde kendine hak bulduğu bir yerdir. Onun için atılan bu adım hiçbir şekilde sahada kalıcılığı olmayacak bir adımdır. Türkiye olarak gerek diplomatik yöntemlerle, gerekse sair usullerle bu noktada atılması gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim için üçüncü makamdır. Harem-i Şerif, Mescidi Nebevi ve elbette Mescidi Aksa. Miracın tezahür ettiği noktadır. Kudüs ve Filistin bugün işgal altında olup, bütün dünya gözlerini yumsa da sadece kendilerine karanlık yaparlar. Mevcut durumu asla gizleyemezler. Kudüs'te huzur olmazsa dünyada huzur olmaz. Kudüs'te barış olmazsa dünyada da barış olmaz. Ben yaptım oldu bittiği mantığıyla hoyratça yapılan her iş akamete uğramak zorunda ve uğrayacaktır. Biz Müslüman alemi olarak tek yürek, tek bilek, tek yumruk olmak zorundayız. Eğer olmazsak batılı güçlerin ve Kudüs üzerinde hayali olanların ekmeğine yağ süreriz" diye konuştu.

Suriye, Irak ve onun ötesinde çıkan kimi hadiseler, bölgede yükselen bir Türkiye rüzgarı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bunu artık herkes kabul ediyor. Onun içinde bölgede harita çalışmaları, dizayn çalışmaları yapanlar Türkiye'yi masanın etrafında bulmaktan endişe ediyor, korku duyuyorlar. Ama ne kadar korku duyarlarsa duysunlar, ne kadar endişe ederlerse etsinler mutlaka biz Türkiye'yi büyütmek, yüceltmek ve milletimizin tarihine ve onuruna yakışır bir yönetim anlayışıyla ortaya koymak zorundayız. Bu güne kadar koyduk. Bugünden sonra da koymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi örtüşmüştür. AK Parti tökezlerse, Türkiye tökezler. Onun için bizler hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçemeyiz" dedi.

Yapılan kongrede 174 delege oy kullanırken, 17'si geçersiz olmak üzere, 157 oyla Ertem İşcan AK Parti Karacabey İlçe Başkanı oldu. AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Murat Erol'un kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından, kongrede tek aday olan Ertem İşcan, Karacabey'in yeni ilçe başkanı oldu. Kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekillerinden Efkan Alan, Osman Mesten, Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Cemalettin Kani Torun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.