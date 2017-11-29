  • BIST 102.342
  • Altın 163,578
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Türkiye’ye Siyasi Operasyon Yapanlar Kılıçdaroğlu’nu Kullanmaktadır”

» »
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Türkiye’ye Siyasi Operasyon Yapanlar Kılıçdaroğlu’nu Kullanmaktadır”
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddialar hakkında, "Gerçeği inkar edenler eninde sonunda...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddialar hakkında, "Gerçeği inkar edenler eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi ortada kalırlar. Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılmaktadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında öne sürdüğü iddiaları yalanladı. Durumun basit bir yanılgının ötesinde Türkiye'ye yönelik siyasi bir operasyon olduğunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Hak yerde kalmaz. Gerçeği inkar edenler eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi ortada kalırlar. Bu durum basit bir siyasi yanılgının ötesindedir. Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılmaktadır. Kılıçdaroğlu'nu kimlerin kullandığını en iyi kendisi biliyor. Ana muhalefet liderinin sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ'cü teröristleri mutlu ettiği ortadadır. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ve Türkiye'yi hizaya getirmek isteyenlerin kuklasıdır" ifadelerini kullandı.

"İftiralar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır"

Erdoğan'a yönelik iftiraların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacağını aktaran Çavuşoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

"Siyaset, eline her tutuşturulanla sorumsuzca piyasaya çıkmak anlamına gelmez. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki büyük Türkiye, yönetilemez duruma düşmüş bir coğrafyada tek güvenli liman olarak dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da tankla tüfekle ülkeyi teslim almaya kalkan hainlere dur demenin bedeli bu iftiralarsa hainlerden yolumuza gül atmalarını beklemiyoruz. Millete hizmetkar olan Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yol arkadaşlarına atılan iftiralar; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır. 80 milyonluk bağımsız Türkiye üzerinde Kılıçdaroğlu'nun yalanları üzerinden baskı kurmaya kalkanlar bilsin ki; ABD'deki dava ile koordineli olarak hareket ettirdiğiniz kuklalar bu millet nezdinde hükümsüzdür. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye, bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu bir ülke değildir."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tbmm Genel Kurulu’nda Komisyon Üyeleri Belli Oldu29 Kasım 2017 Çarşamba 20:23
  • Tbmm Genel Kurulu’nda Tansiyon Yükseldi29 Kasım 2017 Çarşamba 20:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı İle Görüştü29 Kasım 2017 Çarşamba 19:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini Kabul Etti29 Kasım 2017 Çarşamba 18:58
  • Başbakan Yardımcısı Işık: “Chp’nin Biraz Tarihten Ders Çıkarması Gerektiğini Düşünüyorum”29 Kasım 2017 Çarşamba 18:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunun Adı Ana Muhalefet Değil, Ana Hıyanettir”29 Kasım 2017 Çarşamba 17:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini Kabul Etti29 Kasım 2017 Çarşamba 17:33
  • Chp Aksu’da Yıldız Güven Tazeledi29 Kasım 2017 Çarşamba 17:18
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Hakkari’de29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taşeron Müjdesi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti