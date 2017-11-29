Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Türkiye’ye Siyasi Operasyon Yapanlar Kılıçdaroğlu’nu Kullanmaktadır”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddialar hakkında, "Gerçeği inkar edenler eninde sonunda...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddialar hakkında, "Gerçeği inkar edenler eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi ortada kalırlar. Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılmaktadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında öne sürdüğü iddiaları yalanladı. Durumun basit bir yanılgının ötesinde Türkiye'ye yönelik siyasi bir operasyon olduğunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Hak yerde kalmaz. Gerçeği inkar edenler eninde sonunda Kılıçdaroğlu gibi ortada kalırlar. Bu durum basit bir siyasi yanılgının ötesindedir. Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu kullanılmaktadır. Kılıçdaroğlu'nu kimlerin kullandığını en iyi kendisi biliyor. Ana muhalefet liderinin sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ'cü teröristleri mutlu ettiği ortadadır. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ve Türkiye'yi hizaya getirmek isteyenlerin kuklasıdır" ifadelerini kullandı.

"İftiralar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır"

Erdoğan'a yönelik iftiraların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacağını aktaran Çavuşoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

"Siyaset, eline her tutuşturulanla sorumsuzca piyasaya çıkmak anlamına gelmez. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki büyük Türkiye, yönetilemez duruma düşmüş bir coğrafyada tek güvenli liman olarak dimdik ayaktadır. 15 Temmuz'da tankla tüfekle ülkeyi teslim almaya kalkan hainlere dur demenin bedeli bu iftiralarsa hainlerden yolumuza gül atmalarını beklemiyoruz. Millete hizmetkar olan Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yol arkadaşlarına atılan iftiralar; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk zemininde ortaya çıkacaktır. 80 milyonluk bağımsız Türkiye üzerinde Kılıçdaroğlu'nun yalanları üzerinden baskı kurmaya kalkanlar bilsin ki; ABD'deki dava ile koordineli olarak hareket ettirdiğiniz kuklalar bu millet nezdinde hükümsüzdür. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye, bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu bir ülke değildir."