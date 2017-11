Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan Rasim Ozan Kütahyalı’ya Tepki

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Rasim Ozan Kütühyalı'nın söylemlerine tepki gösterdi.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Rasim Ozan Kütühyalı'nın söylemlerine tepki gösterdi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Nefretle kınıyorum. Tekrardan ifade ediyorum, üslubu beyan ayniyle insandır" dedi.

Bayrampaşa'da bulunan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çavuşoğlu'na, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bosna Sancak Kültür Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar'ın yanı sıra çok sayıda Boşnak asıllı vatandaş eşlik etti. Boşnak vatandaşlarla sohbetler eden Başbakan Yardımcısı, onların sorunlarını dinleyerek notlar aldı.

"Nefretle kınıyorum, üslubu beyan ayniyle insandır"

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaretinde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Değerli kardeşlerim sizle bir ve beraber olduğumuzu, birlik ve beraberlik hukukumuzun hiç olmadığı kadar en üst düzeyde olduğunu ifade etmek için geldim. Üslubu beyan ayniyle insandır. Bir şahıs üzerinden bu toplantıyı tümüne yansıtacak şekilde gerçekleştirmek istemem. Ama incindiğinizin farkındayım. Gururunuza dokunduğunun farkındayım. Benimde dokundu. Bende bir Balkan evladıyım. Balkan evladı olmak yetmez. İnsan olan herkesin böyle galiz ifadeler karşısında rencide olmaması mümkün değildir. Nefretle kınıyorum. Tekrardan ifade ediyorum, üslubu beyan ayniyle insandır" diyerek tepki gösterdi.

"Asli ve asil değerlerimizi kimsenin yıpratacak gücü de, sözü de yetmez"

Boşnak halkının Avrupa'nın ortasında bir medeniyet filizi gibi yeşerdiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Boşnak kardeşlerimizin son 30 yıllık tarih içerisinde Avrupa'da göstermiş oldukları varlık mücadelesi savaşta dahi hak ve hukuka riayet edecek tarzda yaklaşım sergilemiş olmaları önemlidir. Hatta bilge kral diye ifade ettiğimiz Aliya İzzetbegoviç'in "Esas savaşı kaybedenler savaşta düşmanlarının davrandığı şekliyle davranış gösterenlerdir" ifadesinde yerini buluyor. Hakkı ve adaleti insanca yaklaşımı ve ahlakı hayatına düstur etmiş savaşta dahi olağanüstü koşullarda ve vahşetin her türlü acının yaşandığı hadiselerde bile bu duruşu göstermek Boşnak halkının en önemli özelliklerinden biridir. Boşnak halkı taşıdığı değerleriyle, tarihine sarılışıyla, Avrupa'nın ortasında adeta bir medeniyet filizi gibi kendisine yakışanı her zaman her yerde göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Kim ne derse desin bu asli ve asil değerlerimizi kimsenin yıpratacak gücü de yetmez, sözü de yetmez, nefesi de yetmez" şeklinde konuştu.

"Televizyon kanalında Boşnak kardeşlerimizle ilgili bu ifade son derece çirkindir"

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak asıllı vatandaşlara yönelik söylemlerini eleştiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,'Tabi ki biz televizyon kanalında Boşnak kardeşlerimize böyle bir ifadeyi kullanması son derece çirkindir. Biz bunu reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. Biz kardeşler topluluğuz. Birbirimize gönül bağıyla bağlıyız. Bizim sevdamız günlük bir sevda değildir. Ezelden evvele kadar devam edecek olan bir sevdanın mensuplarıyız. Bu nedenle hiçbir Rumelili kardeşime, Boşnak kardeşime herhangi birinin böyle bir ifadede bulunması bizim için bir anlam teşkil etmiyor ve yok hükmünde olduğunu da buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.