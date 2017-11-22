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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun ’Mor Gabriel’ Açıklaması

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun ’Mor Gabriel’ Açıklaması
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazine'ye geçtiği iadesinin yapılacağı...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, Mor Gabriel Manastırı'na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazine'ye geçtiği iadesinin yapılacağı yönündeki açıklaması, Mardin'deki Süryanilerin sevindirdi.

Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryaküs Ergün, "Tapularımızın bize iade edildiği gün, sevincimiz katlanacaktır. Mezarlıklar çok değerli yerlerdir, tabii ki sayın Bakanımızın Mardin büyükşehir olunca, biz hemen köy statüsü ortadan kalktığı için köy tüzel kişiliğe bağlı olan tüm taşınmazlar devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu Hazine'ye devretmişlerdi. Hazine'ye devredilen mallar daha sonra tahsisi de kullanım hakkı da Diyanet İşlerine verilmişti. Tabii ki bizim girişimlerimizle bu Diyanet İşlerindeki tahsis kaldırılmıştı. Daha sonra Hazine'ye devredilen mülkler Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Sayın Bakanımızın da olumlu bir açıklamada bulundu. Bu konuda sayın Bakanımıza nezdinde tüm hükümetimize, sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorun kütle çözülür ve tapular elimize, vakfımızın adına kaydedilir" dedi.

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