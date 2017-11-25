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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hereke Kalesi’ni İnceledi

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hereke Kalesi’ni İnceledi
KOCAELİ(İHA) – Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ(İHA) – Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Körfez Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlanmak üzere. Kocaeli'de bir dizi programa katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı Kongresinin ardından tarihi alanda devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları sürdüren ekipten bilgi alan Işık, daha sonra alandan ayrıldı.

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