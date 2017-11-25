Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hereke Kalesi’ni İnceledi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, esnaf ve sanatkarların temsilcilerinden KOMESKOM ve Pazarcılar Odasının...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, esnaf ve sanatkarların temsilcilerinden KOMESKOM ve Pazarcılar Odasının yönetimleriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (KOMESKOM) Başkanı Hüseyin Balkaya ile Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve yönetimlerini ağırladı. Kocaeli'deki hal ve pazarcı esnafının talepleriyle önerilerini dinleyen Karaosmanoğlu, "Esnafımız ve tüccarımız bizimdir. Onların isteklerine gereken özeni hep gösterdik. Bundan sonrada göstereceğiz" dedi.

Doğu Kışla Parkı'nın karşısında bulunan alanda oluşturulacak Pazar alanının çalışmalarına başlandığını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "Esnafımızın güzel bir ortamda çalışması ve vatandaşımızın konforlu bir şekilde alışverişin yapmasını hedefliyoruz. Pazar yerimizin temelini attık ve yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni Pazar yerini üzeri kapalı yanları açık olacak şekilde inşa edeceğiz" diye konuştu.

Perşembe Pazarı'nın Doğu Kışla'nın karşısında bulunan 35 dönüm alanda kurulacak Pazar alanına taşınacağını ifade eden Karaosmanoğlu, "Pazar alanı projesi ile şehir içinde kalan Perşembe Pazarı artık yeni yerinde kurularak hizmet verecek. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşacak.

Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Pazar alanı pazarın olmadığı haftanın 6 günü otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak. Proje uygulanırken alandaki mevcut ağaçlar korunacak.